İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 10 film
İlber Ortaylı "Bir ömür nasıl yaşanır?" kitabında okurlarına kendi birikim ve hayat tecrübesinden yola çıkarak eğitim, müzik, sinema, seyahat gibi farklı konularda verdiği birçok bilgi ve tavsiyeyi içeriyor. İşte İlber Ortaylı'nın kitabında tavsiye ettiği 10 film.
DEKAMERON'UN AŞK HİKAYELERİ (IL DECAMERON, 1971) - PİER PAOLO PASOLİNİ
Rönesans şairi Giovanni Boccaccio'nun 1353'te tamamladığı ve 100 uzun öyküden oluşan Decameron adlı alegorik eserinden uyarlananfilm bu öykülerden 9 tanesini içerir. Öykülerin tamamı Orta Çağ İtalyasında geçer.
BİR EVLİLİĞİN ÖYKÜSÜ (DİE EHE DER MARİA BRAUN, 1979) - RAİNER WERNER FASSBİNDER
Genç ve güzel bir kadın olan Maria, eşini İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeder. Kocasının ölümünün ardından, Almanya'nın yaşadığıekonomik bunalımı atlatabilmek için para kazanması gereken Maria bunun için aklını ve kadınlığını kullanacaktır.Fasssbinder'in Batı Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik durumuna odaklanan 'BRD Üçlemesi'nin ilk halkası olan BirEvliliğin Öyküsü (Maria Braun’un Evliliği) 1980 yılında da 'En İyi Yabancı Film' dalında Altın Küre'ye de aday olmuştu.
NASIRALI İSA (JESUS OF NAZARETH, 1977) - FRANCO ZEFFİRELLİ
Yapımı : 1977 - İngiltere , İtalyaTür : Biyografi, Dram, TarihSüre: 365 Dak.Yönetmen : Franco ZeffirelliOyuncular : Anthony Quinn, Ian McShane, Claudia Cardinale, Christopher Plummer, Laurence OlivierSenaryo : Anthony Burgess, Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D'AmicoYapımcı : Tarak Ben Ammar, Lew Grade
LEOPAR (IL GATTOPARDO, 1963) - LUCHİNO VİSCONTİ
Film 1860 yılında Sicilya'da başlar. Yaklaşık kırk yıldır devam eden iç çatışmaların ve İtalya yarımadasındaki birçok küçükdevletin tek bayrak altında birleştirilmesi sürecinin artık sonuna gelinmiştir. Hareketin liderlerinden Giuseppe Garibaldi'ninKızıl Gömlekliler adı verilen ordusuyla birlikte Sicilya'ya doğru harekete geçtiği haberini alan yörenin soylularından Prens DonFabrizio Salina (Burt Lancaster) sosyal statüsünün risk altında olduğunu anlar ama çok köklü bir değişimin geleceğine de pekinanmaz.