İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 10 film

BİR EVLİLİĞİN ÖYKÜSÜ (DİE EHE DER MARİA BRAUN, 1979) - RAİNER WERNER FASSBİNDER

Genç ve güzel bir kadın olan Maria, eşini İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeder. Kocasının ölümünün ardından, Almanya'nın yaşadığıekonomik bunalımı atlatabilmek için para kazanması gereken Maria bunun için aklını ve kadınlığını kullanacaktır.Fasssbinder'in Batı Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik durumuna odaklanan 'BRD Üçlemesi'nin ilk halkası olan BirEvliliğin Öyküsü (Maria Braun’un Evliliği) 1980 yılında da 'En İyi Yabancı Film' dalında Altın Küre'ye de aday olmuştu.

