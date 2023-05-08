IMDb puanı yüksek en iyi 15 bilim kurgu filmi
IMDb puanı yüksek tüm zamanların en çok sevilen bilim - kurgu filmlerinin hangileri merak ediyorsanız bu liste tam size göre. İşte farklı senaryoları ile dikkat çeken, izlemesi keyifli bilim - kurgu filmleri izlemek isteyenler için IMDb puanı yüksek filmler...
Filmlerin ne kadar iyi olduğunu anlamak için IMDb puanlarına bakarız. Bu puanlar bize filmi izleyip izlemememiz gerektiği hakkında bazı ipuçları verir. Filmseverler keyifli vakit geçirmek istiyorsanız mutlaka bu içeriğe bir göz atmalısınız. İşte internet dizi ve film platformu IMDb'de yüksek puanlı en iyi bilim - kurgu filmleri...
CHILDREN OF MEN / SON UMUT 7,9
Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar.
Yaşananlar karşısında bir grup insan var oluşlarını akışa teslim ederken diğer bir grup ise olanları değiştirmek için mücadeleye girişir. Bu süreçte Büyük Britanya, yönetim biçimi olarak kullandığı askeri emperyalist sisteminden ötürü kargaşaya engel olmayı başaran ve huzurunu koruyan ülke konumundadır. Yine de ülkeye girmek isteyen çok sayıda mülteci vardır.
Theo, bu olaylar içinde geride duran bir bürokrat konumundayken, bir gün kaçırılır. Sevgilisi Julian da işin içindedir ve mültecilerin haklarını korur. Theo’dan istenilen tek şey bürokratik destektik.
MARSLI 8,0
Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır.
Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu "Marslı"nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...
AŞK 8,0
Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir.
Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.