IMDb puanı yüksek en iyi 15 bilim kurgu filmi

CHILDREN OF MEN / SON UMUT 7,9

Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar.

Yaşananlar karşısında bir grup insan var oluşlarını akışa teslim ederken diğer bir grup ise olanları değiştirmek için mücadeleye girişir. Bu süreçte Büyük Britanya, yönetim biçimi olarak kullandığı askeri emperyalist sisteminden ötürü kargaşaya engel olmayı başaran ve huzurunu koruyan ülke konumundadır. Yine de ülkeye girmek isteyen çok sayıda mülteci vardır.

Theo, bu olaylar içinde geride duran bir bürokrat konumundayken, bir gün kaçırılır. Sevgilisi Julian da işin içindedir ve mültecilerin haklarını korur. Theo’dan istenilen tek şey bürokratik destektik.