IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler

Sinema veri tabanı IMDb, izleyicilerin puanlamaları doğrultusunda en iyi 100 diziyi listeledi. Listenin içinde Türkiye'den 3 dizi yer alıyor. İşte IMDb'nin en iyi 100 dizi listesi ve Türk yapımları...

# imdb puanları
IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler - Resim: 1

Türk yapımlarında en yüksek puanı alan dizi Onur Saylak'ın üstlendiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı Şahsiyet oldu. İzleyicilerden 9 puan alan Şahsiyet listede 42. sırada yer aldı.

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IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler - Resim: 2

İkinci Türk yapım dizisi,  Leyla ile Mecnun, listede 9.1 puanla 63. sırada yer aldı.

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IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler - Resim: 3

Üçüncü yüksek puanı alan dizi ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu bir başka komedi dizisi Gibi, listeye 56. sıradan girdi.

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IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler - Resim: 4

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