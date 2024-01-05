IMDb'nin 'En İyi 100 Dizi' Listesinde Türkiye'den 3 Dizi Yer Alıyor! İşte O Diziler
Sinema veri tabanı IMDb, izleyicilerin puanlamaları doğrultusunda en iyi 100 diziyi listeledi. Listenin içinde Türkiye'den 3 dizi yer alıyor. İşte IMDb'nin en iyi 100 dizi listesi ve Türk yapımları...
Türk yapımlarında en yüksek puanı alan dizi Onur Saylak'ın üstlendiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı Şahsiyet oldu. İzleyicilerden 9 puan alan Şahsiyet listede 42. sırada yer aldı.
İkinci Türk yapım dizisi, Leyla ile Mecnun, listede 9.1 puanla 63. sırada yer aldı.
Üçüncü yüksek puanı alan dizi ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu bir başka komedi dizisi Gibi, listeye 56. sıradan girdi.
EN İYİ 10 FİLM
10. Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.3