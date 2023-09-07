İMDb'nin en yüksek puanlı animasyon filmleri hangileri? En çok sevilen ve izlenen animasyon filmleri

4- WALL-E (8.5)

Yüzyıllar önce harap edilmiş, kirlenmiş ve kuru bir dünyada hikaye başlıyor. Çevrenin sürekli kötü bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak yaşanmaz hale gelen dünyayı BnL isimli bir büyük şirketin inşa ettiği uzay gemileri terk edilmiştir. Vol-İ, dünyayı temizlemek için üretilmiş yeni bir robottur. İnsanlar, bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalır ve giderken de Vol-İ dışında tüm robotları kapatır. Gezegende tek başına kalan Vol-İ yüzyıllar boyunca orada gezinip durur. Ama bir gün bu gezegene eve isminde bir arama robotu gönderilir ve ardından da Vol-İ Eve'e aşık olur. 1969 yapımı Cici Kız filmini 700 yıl öncesinden kalma plazma televizyonunda izlerken aynı hisleri yaşar. Ardından Vol-i ve Eve galaksiler arasında sürükleyici bir macera yaşarlar.