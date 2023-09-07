İMDb'nin en yüksek puanlı animasyon filmleri hangileri? En çok sevilen ve izlenen animasyon filmleri
Son zamanlarda en çok izlenmeye başlayan türler arasında yer animasyon filmleri, en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. Animasyon film sevenlerini sevindirecek bir liste ile sizlerleyiz. İşte İMDb'si en yüksek olan animasyon filmleri...
1- SEN TO CHİHİRO NO KAMİKAKUSHİ (8.6)
Türkçe adı ile Ruhların Kaçışı, 2003 yılında Hayao Miyazaki tarafından yazılıp yönetildi. 'Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi' Oscarı unvanı almayı başaran bu film, Studio Ghibli yapımı olan Japon bir animasyon (anime) filmidir. Bu film pek çok ödül almasının yanı sıra ilk Oscar animasyon filmi olarak bilinir.
2- THE LİON KİNG (8.5)
Simba, krallığın varisi ve kral Mufasa'nın oğludur. Mufasa, kardeşi Scar'ın kurduğu tuzak sonrasında hayatını kaybeder ve Scar bunun Simba'nın suçu olduğunu herkese anlatır. Ormanda tanışıp arkadaş olduğu, Pumbaa ve Timon hakuna matata felsefesini kısa zaman içinde öğrenir. Bu felsefeye göre dertsiz, tasasız bir yaşam tarzını benimser. Ama kısa süre sonra eski arkadaşı olan Nala ile karşılaşınca sorumluluklarını yeniden hatırlar ve yaşam zinciri içindeki yerini almak için acilen bir karar alması gerektiğini fark eder.
3- HOTARU NO HAKA (8.5)
Ateşböceklerinin Mezarı, Japonya'da II. Dünya Savaşı'na yakın bir zaman diliminde geçen olayları konu alır. 14 yaşındaki Seita, Filmde, bombalanan Kobe şehrinde hayatta kalarak dört yaşındaki kızkardeşi Setsuko ile birlikte umutsuz çabalarını konu alır. İki kardeşin zorlu mücadelesi sürükleyici bir hikaye kurgusu ile anlatılıyor.
4- WALL-E (8.5)
Yüzyıllar önce harap edilmiş, kirlenmiş ve kuru bir dünyada hikaye başlıyor. Çevrenin sürekli kötü bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak yaşanmaz hale gelen dünyayı BnL isimli bir büyük şirketin inşa ettiği uzay gemileri terk edilmiştir. Vol-İ, dünyayı temizlemek için üretilmiş yeni bir robottur. İnsanlar, bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalır ve giderken de Vol-İ dışında tüm robotları kapatır. Gezegende tek başına kalan Vol-İ yüzyıllar boyunca orada gezinip durur. Ama bir gün bu gezegene eve isminde bir arama robotu gönderilir ve ardından da Vol-İ Eve'e aşık olur. 1969 yapımı Cici Kız filmini 700 yıl öncesinden kalma plazma televizyonunda izlerken aynı hisleri yaşar. Ardından Vol-i ve Eve galaksiler arasında sürükleyici bir macera yaşarlar.