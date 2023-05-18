IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi

Ne izleyeceğim diye düşünenlere ve izleme listesi yapanlar, savaş filmi izlemek istiyorsanız bu liste tam size. Aksiyon ve gerilimin bol olduğu tüm zamanların en iyi savaş filmleri, IMDb'ye göre sıralandı. İşte puanı yüksek en iyi savaş filmleri...

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IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi - Resim: 1 1 9

En fazla tecih edilen film türleri arasında olan savaş filmleri, IMDb'de en yüksek sıralamada bulunanlara göre sizler için listeledik. En çok çekilen türlerden birisi olan savaş yapımları aynı zamanda en beğenilen yapımlar arasında da yer alıyor. İşte IMDb puanı yüksek en iyi savaş filmleri...

IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi - Resim: 2 2 9

INGLOURIOUS BASTERDS (2009) 8,3

Soysuzlar Çetesi, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı.

IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi - Resim: 3 3 9

SAVING PRIVATE RYAN (1998) 8,6

Er Ryan'ı Kurtarmak, Steven Spielberg tarafından yönetilen ve Robert Rodat tarafından yazılan 1998 epik savaş filmidir. 1944'te, 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da geçen film, Yüzbaşı John Miller (Tom Hanks) liderliğindeki bir grup askerin, üç erkek kardeşi savaşta öldükten sonra Er James Ryan'ı (Matt Damon) savaştan kurtarmak için yola çıkmalarını anlatıyor.

IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi - Resim: 4 4 9

BRAVEHEART (1995) 8,4

Cesur Yürek; Mel Gibson'in yönettiği ve başrolünü oynadığı tarihî, yarı kurgusal film. William Wallace'ın hayatını anlatır. 