IMDb'ye göre en iyi 8 savaş filmi
Ne izleyeceğim diye düşünenlere ve izleme listesi yapanlar, savaş filmi izlemek istiyorsanız bu liste tam size. Aksiyon ve gerilimin bol olduğu tüm zamanların en iyi savaş filmleri, IMDb'ye göre sıralandı. İşte puanı yüksek en iyi savaş filmleri...
# film
INGLOURIOUS BASTERDS (2009) 8,3
Soysuzlar Çetesi, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı.
SAVING PRIVATE RYAN (1998) 8,6
Er Ryan'ı Kurtarmak, Steven Spielberg tarafından yönetilen ve Robert Rodat tarafından yazılan 1998 epik savaş filmidir. 1944'te, 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da geçen film, Yüzbaşı John Miller (Tom Hanks) liderliğindeki bir grup askerin, üç erkek kardeşi savaşta öldükten sonra Er James Ryan'ı (Matt Damon) savaştan kurtarmak için yola çıkmalarını anlatıyor.
BRAVEHEART (1995) 8,4
Cesur Yürek; Mel Gibson'in yönettiği ve başrolünü oynadığı tarihî, yarı kurgusal film. William Wallace'ın hayatını anlatır.