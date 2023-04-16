Interpol 12 yıl aradan sonra Türkiye'de sevenleriyle buluşacak

Vokal ve ritim gitarda Paul Banks, baş gitarist ve arka vokalde Daniel Kessler ve davulda Sam Fogarino'dan oluşan grup, okyanusun her iki yakasındaki en büyük mekanlarda gerçekleştirilecek olan turne kapsamındaki konserlerde sadece yeni popüler parçalar değil, aynı zamanda tüm geçmiş albümlerden klasikleri de seslendirilecek.