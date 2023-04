Interpol 12 yıl aradan sonra Türkiye'de sevenleriyle buluşacak

New York'ta 1997'de kurulan Interpol'ün 2002'de çıkardığı ilk albümü "Turn on the Bright Lights", ünlü müzik dergisi NME tarafından 2002'nin en iyi 10 albümü arasında gösterildi, ayrıca Pitchfork Media tarafından 2002 yılının en iyi albümü seçildi.