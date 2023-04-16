Interpol 12 yıl aradan sonra Türkiye'de sevenleriyle buluşacak
Dünya'nın beklediği konser İstanbul'da, Indie rock ve post-punk müziğinin atası sayılan ünlü rock grubu Interpol, 12 yıl aradan sonra Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Rock müziğin gösterişli ustaları, 24 Temmuz Pazartesi günü UNIQ Açıkhava İstanbul’da sahne alacak.
Indie rock ve post-punk uyanışının ikonlarından New Yorklu grup Interpol, 12 yıl aradan sonra Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Rock müziğin gösterişli ustaları, 24 Temmuz Pazartesi günü UNIQ Açıkhava İstanbul’da sahne alacak.
Vokal ve ritim gitarda Paul Banks, baş gitarist ve arka vokalde Daniel Kessler ve davulda Sam Fogarino'dan oluşan grup, okyanusun her iki yakasındaki en büyük mekanlarda gerçekleştirilecek olan turne kapsamındaki konserlerde sadece yeni popüler parçalar değil, aynı zamanda tüm geçmiş albümlerden klasikleri de seslendirilecek.
New York'ta 1997'de kurulan Interpol'ün 2002'de çıkardığı ilk albümü "Turn on the Bright Lights", ünlü müzik dergisi NME tarafından 2002'nin en iyi 10 albümü arasında gösterildi, ayrıca Pitchfork Media tarafından 2002 yılının en iyi albümü seçildi.
Kaynak: DHA