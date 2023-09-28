İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!

2. Pairom Hurması

Piarom hurması, öncelikle İran'ın Hormozgan eyaletinde yetiştirilen ve hasat edilen bir çeşittir. Eşsiz karamel benzeri tadı, etli eti, tatlı tadı, koyu kahverengi rengi ve yüksek besin değeri nedeniyle ödüllendirilirler. Ayrıca en lüks çeşitlerden biri olarak kabul edilirler ve genellikle "çikolatalı hurma" olarak anılırlar.

Piarom hurmaları çoğunlukla taze olarak, atıştırmalık olarak veya kuruyemiş ve peynirle birlikte tüketilir, ancak aynı zamanda çeşitli bölgesel tatlıların, pudinglerin ve yulaf lapalarının bir parçası da olabilirler.