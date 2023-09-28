İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!
İran'ın özgü dünyada markalaşmış vitamin deposu gıda ürünlerini biliyor musunuz? İran'dan gelecek olursanız sevdiklerinize bu ürünlerden bir çanta hazırlayabilirsiniz.
1. Haham Hurması
Haham hurması, kırmızımsı siyah renkli, uzun, oval şekilli hurmalardır ve çoğunlukla Sistan ve Belucistan eyaletinde yetişen İran'dan gelir. Yarı kuru hurmalardır ve düşük nem seviyeleri nedeniyle uzun süre dayanırlar.
Haham hurmaları en eski hurmalardan biri olarak kabul edilir ve ayrıca Kerman eyaletinde ve Pakistan'da da yetiştirilir. Çoğu hurmada olduğu gibi tatlı yapımında veya yemeklerde tatlandırıcı olarak da kullanılan bu çeşit, mineral, vitamin ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.
2. Pairom Hurması
Piarom hurması, öncelikle İran'ın Hormozgan eyaletinde yetiştirilen ve hasat edilen bir çeşittir. Eşsiz karamel benzeri tadı, etli eti, tatlı tadı, koyu kahverengi rengi ve yüksek besin değeri nedeniyle ödüllendirilirler. Ayrıca en lüks çeşitlerden biri olarak kabul edilirler ve genellikle "çikolatalı hurma" olarak anılırlar.
Piarom hurmaları çoğunlukla taze olarak, atıştırmalık olarak veya kuruyemiş ve peynirle birlikte tüketilir, ancak aynı zamanda çeşitli bölgesel tatlıların, pudinglerin ve yulaf lapalarının bir parçası da olabilirler.
3. Sayer Hurması
Sayer hurmaları, İran'dan iki biçimde gelen bir tür hurmadır: taze ve sarı, olgunlaşmış ve koyu kahverengi. Olgun ve koyu kahverengi olan bu hurma, %75 oranında şeker içerdiğinden dünyanın en tatlı hurmalarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca, yaklaşık %16-18 oranında neme sahiptir, bu da onu yarı kuru hurma olarak sınıflandırır; bu da, kesin olarak iki yıla kadar uzun bir raf ömrüne sahip olduğu anlamına gelir.
Sayer hurması yalnızca İran'ın Huzistan eyaletinde üretilir ve aynı zamanda Stamaran hurması, Sayir hurması ve Astamaran/Estamaran hurması olarak da bilinir.
4. Mahleb
Mahleb veya mahlepi, Orta Doğu ve Güneydoğu Akdeniz'e özgü mahaleb kirazı ağacının tohum çekirdeklerinden yapılan eşsiz bir baharattır.
Yumuşak ve çiğnenebilir çekirdekler toz haline getirilerek çeşitli yöresel ekmeklerde, kurabiye ve keklerde, etli güveçlerde ve pilavlarda baharat olarak kullanılır. Tadı tatlı ve biraz acı, bir miktar da badem ve vişne tadında olarak tanımlanabilir. Mahlebin ayrıca sindirim sorunlarına, solunum sorunlarına ve iltihaplara yardımcı olan tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanılıyor.