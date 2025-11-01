İstanbul doğumlu efsane oyuncudan acı haber: Kansere yenildi!
Fransız sinemasının "Nikita" ve "The Missing" gibi yapımlarla hafızalara kazınan İstanbul doğumlu usta ismi Tchéky Karyo'dan acı haber geldi. Ailesi, 72 yaşındaki sanatçının kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Tchéky Karyo, 72 yaşında hayata veda etti.
Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada, Karyo’nun 31 Ekim 2025 Cuma günü kanser nedeniyle hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.
1953'TE İSTANBUL'DA DOĞDU
Türkiye ve Selanikli bir ailenin çocuğu olarak 1953 yılında İstanbul’da doğan Karyo, çocukluğunu Fransa’da geçirmişti.
Sanatçı, 1980’lerden itibaren sinema dünyasında aktif olarak rol almaya başladı. Karyo, 1982 yapımı “La Balance” adlı filmdeki performansıyla Cesar ödüllerine aday gösterilme başarısını yakalamıştı.
Kariyeri boyunca hem Fransız yapımlarında hem de uluslararası projelerde boy gösteren Tchéky Karyo'nun öne çıkan filmleri arasında “L’Ours” (1988) ve 1990 tarihli “Nikita” yer alıyor.
Usta oyuncu, televizyon dünyasında ise BBC yapımı olan “The Missing” dizisindeki Julien Baptiste karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştı.
JAMES BOND VE BAD BOYS FİLMLERİNDE DE OYNADI
Karyo, sinema izleyicileri tarafından en çok Rol Besson’ın “Nikita” filmindeki ajan Bob rolüyle tanındı.
Sanatçı ayrıca, Ridley Scott’un “1492: La Conquête du Paradise”, Michael Bay’in “Bad Boys” ve Martin Campbell’in yönettiği James Bond filmi “Golden Eye” gibi büyük bütçeli yapımlarda da yer aldı.