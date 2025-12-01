İstanbul sanatla dolup taşıyor! İşte bu haftanın etkinlik takvimi

GALERİLER VE MÜZELERDE KAÇIRILMAYACAK SERGİLER

İstanbul'daki kültür merkezleri ve müzeler, bu hafta da önemli sergilere ev sahipliği yapıyor:

"Gölgeler ki Güneşe Bağlı": Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" eserinden ilham alan bu karma resim sergisi, 15 sanatçının eserleriyle 21 Aralık'a kadar görülebilecek.

"Kain'at": İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan sergi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 14 Aralık'a kadar ziyarete açık.

"Sarayın Kuşları": Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan Gülten Akagündüz'ün sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 6 Aralık'a kadar açık kalacak.

SaDe Programı Sergisi: İKSV ve Mercedes-Benz Türk işbirliğindeki Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programı 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimleri, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"Yankılar": Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in miraslarını yaşatmayı amaçlayan bu sergi, 27 Kasım'a kadar AKM'de izlenebilecek.