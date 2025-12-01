İstanbul sanatla dolup taşıyor! İşte bu haftanın etkinlik takvimi
İstanbul, bu hafta boyunca sanatseverleri sergiler, konserler, bale gösterileri ve tiyatro oyunları gibi geniş bir yelpazede etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, haftanın farklı günlerinde çeşitli oyunları sahneleyecek. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yarın "Ben Medea Değilim" oyunu izleyiciyle buluşacak.
3-6 Aralık tarihleri arasında ise program oldukça yoğun:
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi: "Yaftalı Tabut"
Kağıthane Sadabad Sahnesi: "Yoldan Çıkan Oyun"
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi: "Kahvaltıya Kalsana"
Ümraniye Sahnesi: "Savaş ve Barış"
Müze Gazhane Meydan Sahne: "Gidion'un Düğümü"
Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi: "Maviydi Bisikletim"
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi: "Hayat Der Gülümserim"
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 3 ve 6 Aralık tarihlerinde ünlü bale gösterisi "Romeo ve Juliet"e ev sahipliği yapacak.
Zorlu PSM ise hafta boyunca birçok önemli yapıta yer verecek: Bugün "Afife", yarın "Autopsy", yarın ve 3 Aralık'ta "Don Quixote (Don Kişot)" sahnelenecek. 5-7 Aralık'ta "Güneş'in Oğlu", 7 Aralık'ta ise "Güne Bakan Cam Kırıkları" ve "Amadeus" oyunları izlenebilecek.
Ayrıca, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" 5 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de, "Elf Müzikali" oyunu ise 6 Aralık'ta Maximum Uni Box'ta tiyatroseverlerle buluşacak.
ULUSLARARASI VE YEREL İSİMLER SAHNEDE
Bu hafta İstanbul'un çeşitli konser mekanları yerli ve yabancı pek çok müzisyeni ağırlayacak:
AKM Konserleri:
4 Aralık: Fransız besteci ve yapımcı Eliott Tordo
5 Aralık: "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri"
6 Aralık: "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Sagalassos Antik Mirasın Melodisi" ile "İtirazım Var Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları"
7 Aralık: "Farid Farjad Eserleri"
Uluslararası Sanatçılar:
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann, 6 Aralık'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda.
Hollandalı müzik grubu "Weval", 6 Aralık'ta %100 Studio'da sahne alacak.
Yerel Konserler:
Bostancı Gösteri Merkezi: 4 Aralık'ta Funda Arar, 6 Aralık'ta Candan Erçetin, 7 Aralık'ta Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko.
JJ Arena Ataşehir: 5 Aralık'ta Emircan İğrek, 6 Aralık'ta "maNga".
Jolly Joker Vadistanbul: 5 Aralık'ta İrem Derici, 6 Aralık'ta Yıldız Tilbe.
Jolly Joker Atakent Tema: 6 Aralık'ta Melek Mosso.
Kadıköy Sahne: 6 Aralık'ta Bülent Ortaçgil.
Dada Salon Kabarett (5 Aralık) ve Hilton İstanbul Kozyatağı (6 Aralık): Emre Altuğ.
GALERİLER VE MÜZELERDE KAÇIRILMAYACAK SERGİLER
İstanbul'daki kültür merkezleri ve müzeler, bu hafta da önemli sergilere ev sahipliği yapıyor:
"Gölgeler ki Güneşe Bağlı": Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" eserinden ilham alan bu karma resim sergisi, 15 sanatçının eserleriyle 21 Aralık'a kadar görülebilecek.
"Kain'at": İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan sergi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 14 Aralık'a kadar ziyarete açık.
"Sarayın Kuşları": Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan Gülten Akagündüz'ün sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 6 Aralık'a kadar açık kalacak.
SaDe Programı Sergisi: İKSV ve Mercedes-Benz Türk işbirliğindeki Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programı 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimleri, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
"Yankılar": Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in miraslarını yaşatmayı amaçlayan bu sergi, 27 Kasım'a kadar AKM'de izlenebilecek.
"James Cameron Sanatı": İstanbul Sinema Müzesi'ndeki bu sergi, usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlerin yaratım sürecini 28 Şubat 2026'ya kadar gözler önüne seriyor.
Salt Galata: "Karanlık Dünya" sergisi 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Salt Beyoğlu: "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini 1 Mart 2026'ya kadar ağırlıyor.
Pera Müzesi: "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.
İstanbul Modern: Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" sergisi 1 Şubat 2026'ya kadar, Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi ise 12 Aralık'a kadar açık olacak.