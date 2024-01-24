İstanbul'da o müzeler ücretsiz olacak! Hem de yarıyıl boyunca! İstanbul'da hangi müzelere gidilmeli?
İstanbul bin yılı aşan tarihi ve kültür beşiği olmasıyla keşfetmekle bitmeyen bir şehir. İBB'ye bağlı müzelerin de çoğu bu yarıyıl tatili oyunca ücretsiz şekilde çalışacak. Küçüklerin tatili sırasında bir kültür gezisi yapabilecekleri müzeler hangileri? İstanbul'daki hangi müzeler ücretsiz olacak?
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Okullarda yarıyıl tatilinin başlaması ile çok sayıda fırsat öğrenciler ve velilerin için hazır bekliyor. İstanbul'da da bazı müzeler ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki hangi müzeler ücretsiz olacak?
Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı gibi tarihi güzelliklerin olduğu müzelere giriş ücretsiz olacak.
Aynı zamanda Panorama 1453 ve Müniatatürk gibi İBB'ye bağlı müzelerden de ücret alınmayacak.
Sömestr yani yarıyıl tatili boyunca bu müzeler 18 yaş ve altına ücretsiz giriş sağlayacak. Peki giriş şartları neler?