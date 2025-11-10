İstanbul’da sanat haftası: Konserler, tiyatrolar, sergiler ve festivaller kenti saracak

13. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da çok sayıda önemli yapımı izleyiciyle buluşturacak. Atlas 1984 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Cinema Pink’te gerçekleşecek gösterimlerde, “Palestine 36”, “The Voice of Hind Rajab”, “All That's Left of You”, “Bağ Bozumu”, “With Hasan in Gaza”, “Yalla Parkour”, “Bir Adam Yaratmak”, “Gölün Şarkısı”, “Gündüz ve Gece”, “Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok”, “Kanto”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Rayların Ötesinde” ve “Tavşan İmparatorluğu” filmleri gösterilecek.