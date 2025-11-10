İstanbul’da sanat haftası: Konserler, tiyatrolar, sergiler ve festivaller kenti saracak
İstanbul bu hafta sinemadan tiyatroya, konserlerden sergilere kadar birbirinden zengin etkinliklerle kültür ve sanat tutkunlarını ağırlayacak. İşte 9-16 Kasım tarihleri arasında kentin dört bir yanında sanatseverleri bekleyen program...
İstanbul’da bu hafta, sinema salonlarından sahnelere, açık hava konserlerinden müze sergilerine kadar dopdolu bir kültür takvimi sanatseverlerle buluşacak.
13. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da çok sayıda önemli yapımı izleyiciyle buluşturacak. Atlas 1984 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Cinema Pink’te gerçekleşecek gösterimlerde, “Palestine 36”, “The Voice of Hind Rajab”, “All That's Left of You”, “Bağ Bozumu”, “With Hasan in Gaza”, “Yalla Parkour”, “Bir Adam Yaratmak”, “Gölün Şarkısı”, “Gündüz ve Gece”, “Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok”, “Kanto”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Rayların Ötesinde” ve “Tavşan İmparatorluğu” filmleri gösterilecek.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta farklı türlerde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 12-13 Kasım’da klasik bale eseri “Kuğu Gölü”, 15 Kasım’da ise “Gılgameş” operası sahnelenecek. 9 Kasım’da çocuklara özel “Hazine Masalı: Küçük Adımlar Hazinenin İzinde” ve 16 Kasım’da “Troya” dans gösterisi sanatseverlerle buluşacak.
Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in ünlü oyunu “Profesyonel” ise 15-16 Kasım’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.
ŞEHİR TİYATROLARINDA YOĞUN PROGRAM
İBB Şehir Tiyatroları, hafta boyunca farklı sahnelerde zengin bir repertuvar sunacak.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bugün ve 16 Kasım’da “Merhaba Çocuk”, 12-15 Kasım’da “Fosforlu Cevriye”;
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Ben Medea Değilim” ve “Masal”;
Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Gök Kubbe” ile “Sevdalı Bulut”;
Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Sivrisinekler”;
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Bir Ziyaret” ve “Benim Küçük Yıldızım”;
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Maviydi Bisikletim”;
Ümraniye Sahnesi’nde ise “Yaftalı Tabut” ve “Fındıkkıran” oyunları izlenebilecek.
29. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ’NDE YENİ SAHNELER
İstanbul Tiyatro Festivali, 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ)’de “Açık Mülk” oyunuyla devam edecek.
Ayrıca, 15 Kasım’da Beyoğlu Spor Kulübü, Beyoğlu Sineması ve Metrohan’da “İstanbul Mon Amour: Pera’nın Karanlık Odası”, Alan Kadıköy’de ise “Oyun İçinde Oyun” sahnelenecek.
KONSERLER
Atatürk Kültür Merkezi’nde bu hafta müzik şöleni yaşanacak.
12 Kasım’da Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri,
13 Kasım’da “Ozanların Sesi: Edip Akbayram”,
15 Kasım’da “Anadolu’nun Senfonisi” (Mete Taşın),
16 Kasım’da “Ahmet Abimin Şarkıları: Anılar, İzler ve Hasret” konserleri gerçekleştirilecek.
Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 15-16 Kasım tarihlerinde “Atatürk’e Minnet” konserinde sahne alacak.
İstanbul Bienali iş birliğiyle bugün Salon İKSV’de Julianna Barwick ve Mary Lattimore konseri gerçekleşecek.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ise bu hafta sonu Sibel Can, Cem Adrian ve Özcan Deniz konserlerine ev sahipliği yapacak.
Zorlu PSM, yarın Batu Şallıel Caz Konseri ve 14-15 Kasım’da MIX Festival ile müzikseverleri buluşturacak.
Oscar ödüllü sanatçı Glen Hansard, Turkcell Platinium Sahnesi’nde Türkiye’deki ilk konserini verecek.
15 Kasım’da Duman, Jolly Joker Arena’da; Gripin ise IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.
SERGİLER
“Karanlık Dünya”, 14 Aralık’a kadar Salt Galata’da;
“90’lardan Beri Halıdayız”, 1 Mart 2026’ya dek Salt Beyoğlu’nda;
“Hikayenin Geri Kalanı” fotoğraf sergisi 15 Kasım’a kadar Rami Kütüphanesi’nde;
Gülseren Südor’un “Timeless & Spaceless” sergisi 29 Kasım’a kadar Galeri Diani’de;
“Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar”, 18 Ocak 2026’ya kadar Pera Müzesi’nde;
“IV” karma sergisi, 19 Kasım’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER
Ara tatil kapsamında AKM’de çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek.
9-16 Kasım tarihleri arasında “Türk Telekom Çocuk Atölyesi - Yapay Zeka Nedir? Robot Zeki ile Öğreniyorum”, 13 Kasım’da ise “Çizimden Heykele: Karakterimi Canlandırıyorum” ve “Beceri Atölyesi: Renkli Kuşun Hikayeleri” atölyeleri minik sanatseverlerle buluşacak.