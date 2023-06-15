İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler

stanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlanırken, İstanbul'un simgesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırıldı.

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Süleyman Daban Süleyman Daban
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İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler - Resim: 1 1 5

 İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırılırken, Galata Kulesi'nde tanıtım videosu gösterildi.

İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler - Resim: 2 2 5

İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı.

İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler - Resim: 3 3 5

Galata Kulesi'nde ise tanıtım videosu gösterildi. Kuleye yansıtılan görüntülerde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile şu sözler yer aldı:

- Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.

İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler - Resim: 4 4 5

Görüntülerde ayrıca şu  ifadelerine yer verildi:

- "Kanun ordusu jandarma 184 yaşında", "Güçlü, güvenilir, hazır", "Köklü geçmiş, güçlü gelecek", "Halkımızın yanında, yakınında ve yardımındayız"