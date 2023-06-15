İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler
stanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlanırken, İstanbul'un simgesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırıldı.
İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırılırken, Galata Kulesi'nde tanıtım videosu gösterildi.
İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı.
Galata Kulesi'nde ise tanıtım videosu gösterildi. Kuleye yansıtılan görüntülerde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile şu sözler yer aldı:
- Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.
Görüntülerde ayrıca şu ifadelerine yer verildi:
- "Kanun ordusu jandarma 184 yaşında", "Güçlü, güvenilir, hazır", "Köklü geçmiş, güçlü gelecek", "Halkımızın yanında, yakınında ve yardımındayız"