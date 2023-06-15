İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı: İşte o görüntüler

Galata Kulesi'nde ise tanıtım videosu gösterildi. Kuleye yansıtılan görüntülerde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile şu sözler yer aldı:

- Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.