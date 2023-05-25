İşte İlber Ortaylı'nın görmeden ölmeyin dediği şehirler
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2018 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. Ortaylı, bu tavsiyelerine görülmesi gereken şehirleri de ekledi. İşte o şehirler...
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından yazılan, Kronik Kitap Yayınevinin bastığı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" isimli kitabı, okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. İşte Ortaylı'nın kitabında gezilmesini tavsiye ettiği şehirler.
İlber Ortaylı, görülmesi gereken yerler nerelerdir sorusuna şu cevapla başlıyor:
- İnsanda merak varsa, Türkiye’den çıkınca ilk görülmesi gereken yer İran’dır. Bunun nedeni de çok basittir: İran’ı anlamadan Türkiye’yi anlayamazsınız. Üstelik şimdi fırsat da var, İran’a gitmek kolay; dolayısıyla Türkiye’yi anlamak da daha kolay. (İran'da) Tebriz veya İsfahan’dan başlayın. İlk görülmesi gereken hat budur; Tebriz-İsfahan hattı. İkinci hat ise Tahrandan başlayan ve yine İsfahan’a kadar giden hattır. Bu hat üzerinde Kaşan ve Kum görülür. Bu hattın ötesindeyse muhteşem bir şehir olan Yezd bulunur. Eski İran’ı görmek isteyen, Şiraz’a da uzanabilir
"OKUMUŞ İNSANIN GÖRMESİ GEREKEN BEŞ ŞEHİR..."
- Kahire’yi görmek lazımdır. Ayrıca Okumuş insanın görmesi gereken beş şehir: Petra, Antakya, Palmira, Efes ve
İskenderiye... İstanbul bile bu şehirlerden sonra ortaya çıkmıştır.
- Okumuş her Türk insanının Petra’yı görmesi gerekiyor. Oraya gitsinler ve mirası korumak nasıl olur görsünler. Bizde bir kesim Arapları küçümser ama bana kalırsa buna kimsenin hakkı yoktur. Çünkü Araplar miraslarını iyi koruyorlar. Ürdün ve Suriye’de, hatta Lübnan’da, şehirlerine iyi bakıyorlar. Bizde yaşadığımız şehir göz göre göre batarken, sağa sola peşkeş çekilirken, kimsenin sesi çıkmıyor.
- Halep bugün kalesi dışında yok,” diyorlar ama düne ka- darki Halep’ten yola çıkarak söyleyeyim: Korunmuş şehirler görmek isteyen, Arap şehirlerini dolaşsın. Arap ülkelerinde yeni şehirler hep dışarıda büyür, eskisine ilişmezler. Petra da onlardan biridir. Roma devrinin şehridir.