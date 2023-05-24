İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 20 klasik müzik albümü

WAGNER, DER RİNG DES NİBELUNGEN - VİENNA PHİLHARMONİC ORCHESTRA, VİENNA STATE OPERA CHORUS, SOLTİ

Richard Wagner, Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, müzik teorisyeni ve yazarı. Geliştirdiği birleşik sanat eseri kavramı ile müzik dünyasını etkiledi. Gerek müzik ve drama alanındaki yenilikleri, gerekse Yahudi karşıtı görüşleri nedeniyle 20. yüzyılın en çok tartışılan müzik adamlarından olmuştur.

Ortaylı albüme ilişkin şu bilgileri ekliyor:

- Wagner’i eski şeflerin hepsinden ama özellikle Fürtwangler ve Georg Solti’den dinlemeli; Fürtvvangler için Bayreuth kayıtları aranmalı, çağdaşlardan da Daniel Barenboim’ı tavsiye ederim.]