İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 20 klasik müzik albümü
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 2019 yılında çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, hayata dair bir çok tavsiyede bulundu. Ortaylı, bu tavsiyelerine dinlemesi gereken albümleri de sıraladı. İşte Ortaylı'nın, tavsiye ettiği klasik müzik albumleri.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından yazılan, Kronik Kitap Yayınevinin bastığı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" isimli kitabı, okuyucular tarafından oldukça ilgi gördü. Ortaylı, kitabında hayata dair çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği klasik müzik albumleri.
WAGNER, DER RİNG DES NİBELUNGEN - VİENNA PHİLHARMONİC ORCHESTRA, VİENNA STATE OPERA CHORUS, SOLTİ
Richard Wagner, Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, müzik teorisyeni ve yazarı. Geliştirdiği birleşik sanat eseri kavramı ile müzik dünyasını etkiledi. Gerek müzik ve drama alanındaki yenilikleri, gerekse Yahudi karşıtı görüşleri nedeniyle 20. yüzyılın en çok tartışılan müzik adamlarından olmuştur.
Ortaylı albüme ilişkin şu bilgileri ekliyor:
- Wagner’i eski şeflerin hepsinden ama özellikle Fürtwangler ve Georg Solti’den dinlemeli; Fürtvvangler için Bayreuth kayıtları aranmalı, çağdaşlardan da Daniel Barenboim’ı tavsiye ederim.]
BEETHOVEN: SYMPHONİES NOS 5&7 - VİENNA PHİLHARMONİC, CARLOS KLEİBER
Ortaylı albüme ilişkin şu bilgileri ekliyor:
- Bunu da büyük isimlerin hepsinden dinlemeli ama yine asıl Wilhelm Fürtvvangler in icrasını değerlendirmek gerekir.]
BACH: GOLDBERG VARİATİONS - GLENN GOULD
Johann Sebastian Bach, Alman barok müzik bestecisi ve orgcudur. Bach, köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir.