İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
Rus edebiyatının baş yapıtlarını oluşturan ve dünyaca tanınan 19. yüzyıl klasiklerinin sembol ismi Lev Nikolayeviç Tolstoy'un çocukluktan yetişkinliğe değin tavsiye ettiği kitapları sizin için derledik.
Savaş ve Barış, Anna Karenina ve Diriliş gibi 19. yüzyıla damga vuran yapıtları ortaya koyan Rus yazar Tolstoy, rivayet odur ki 1891’de bir İngiliz dergisinde 'En Muhteşem 100 Kitap' başlıklı bir listeyi ve içindekileri görünce sinirlenir ve kendi listesini hazırlamaya karar verir.
Rus ve dünya edebiyatında eşsiz bir yere sahip olan yazar, bir yayıncıya gönderdiği mektupta kendisini en çok etkileyen kitapları sıralar.
İşte Tolstoy'a göre mutlaka okunması gereken o kitaplar:
ÇOCUKLUKTA ( 14 Yaşına kadar)
Eski Ahit. Yaratılış Kitabı, Binbir Gece Masalları.
14 -20 YAŞ ARASINDA
Matta İncili, İtiraflar, J. J. Rousseau, Yevgeni Onegin, Aleksandr Puşkin, Hırsızlar, Friedrich Schiller, Nikolay Gogol’ün çeşitli kitapları, Vıy, Palto, Nevski Prospekt ve Ölü Canlar, David Copperfield, Charles Dickens, Zamanımızın Bir Kahramanı, Mihail Lermontov.
20 - 35 YAŞ ARASINDA
Hermann ve Dorothea, Goethe, Notr Dame’ın Kamburu, Vİctor Hugo, İlyada ve Odissea, Homeros
35 - 50 YAŞ ARASINDA
İlyada ve Odyssey, Homer (Yunancasından) Sefiller, Victor Hugo, Basrestshire Günlükleri, Anthony Trollopeİ 16. East Lynne, Mrs. Henry Wood. 17. George Eliot’ın romanları.
50 - 63 YAŞ ARASINDA
Bütün İnciller (Yunancalarından) Yaratılış Kitabı (İbranicesinden), İlerleme ve Yoksulluk, Henry George, Düşünceler, Blaise Pascal, Epictetus, Konfüçyus, Büyük İnisiyeler, Eduard Schure, Tao Te Ching, Laozi.