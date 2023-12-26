İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?

Savaş ve Barış, Anna Karenina ve Diriliş gibi 19. yüzyıla damga vuran yapıtları ortaya koyan Rus yazar Tolstoy, rivayet odur ki 1891’de bir İngiliz dergisinde 'En Muhteşem 100 Kitap' başlıklı bir listeyi ve içindekileri görünce sinirlenir ve kendi listesini hazırlamaya karar verir.

Rus ve dünya edebiyatında eşsiz bir yere sahip olan yazar, bir yayıncıya gönderdiği mektupta kendisini en çok etkileyen kitapları sıralar.

İşte Tolstoy'a göre mutlaka okunması gereken o kitaplar:

ÇOCUKLUKTA ( 14 Yaşına kadar)

Eski Ahit. Yaratılış Kitabı, Binbir Gece Masalları.

14 -20 YAŞ ARASINDA

Matta İncili, İtiraflar, J. J. Rousseau, Yevgeni Onegin, Aleksandr Puşkin, Hırsızlar, Friedrich Schiller, Nikolay Gogol’ün çeşitli kitapları, Vıy, Palto, Nevski Prospekt ve Ölü Canlar, David Copperfield, Charles Dickens, Zamanımızın Bir Kahramanı, Mihail Lermontov.

20 - 35 YAŞ ARASINDA

Hermann ve Dorothea, Goethe, Notr Dame’ın Kamburu, Vİctor Hugo, İlyada ve Odissea, Homeros

35 - 50 YAŞ ARASINDA

İlyada ve Odyssey, Homer (Yunancasından) Sefiller, Victor Hugo, Basrestshire Günlükleri, Anthony Trollopeİ 16. East Lynne, Mrs. Henry Wood. 17. George Eliot’ın romanları.

50 - 63 YAŞ ARASINDA

Bütün İnciller (Yunancalarından) Yaratılış Kitabı (İbranicesinden), İlerleme ve Yoksulluk, Henry George, Düşünceler, Blaise Pascal, Epictetus, Konfüçyus, Büyük İnisiyeler, Eduard Schure, Tao Te Ching, Laozi.