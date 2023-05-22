Kahve hakkında söylenmiş 10 güzel söz
Kahve içmediğimiz gün olmuyor bir çoğumuz için. Kimimiz sabah uyanınca kimimiz ise akşam işten gelince yorgunluğu atmak için içeriz. Dünyaca ünlü kişilerin kahve hakkında söylemiş olduğu sözlere bakalım...
1- SANDRA BULLOCK(1964)\ AKTRES
Kahveyi bıraktım. İnanın sevgiliden ayrılmaktan daha zor
2- ALBERT CAMUS(1913 - 1960)\ FİZOLOZ, YAZAR VE GAZETECİ
Kendimi öldürmeli mi yoksa bir bardak kahve mi içmeli?
3- DAVİD LYNCH(1946 -)\ YÖNETMEN, AKTÖR VE YAZAR
Kötü bir kahve, hiç kahve olmamasından iyidir.
4- EDDİE IZZARD(1962 -) KOMEDYEN, AKTÖR VE YAZAR
Kahvemi, kadımı sevdiğim kadar seviyorum.