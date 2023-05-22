Kahve hakkında söylenmiş 10 güzel söz

Kahve içmediğimiz gün olmuyor bir çoğumuz için. Kimimiz sabah uyanınca kimimiz ise akşam işten gelince yorgunluğu atmak için içeriz. Dünyaca ünlü kişilerin kahve hakkında söylemiş olduğu sözlere bakalım...

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Kahve hakkında söylenmiş 10 güzel söz - Resim: 1 1 9

1- SANDRA BULLOCK(1964)\ AKTRES

Kahveyi bıraktım. İnanın sevgiliden ayrılmaktan daha zor

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2- ALBERT CAMUS(1913 - 1960)\ FİZOLOZ, YAZAR VE GAZETECİ

Kendimi öldürmeli mi yoksa bir bardak kahve mi içmeli?

Kahve hakkında söylenmiş 10 güzel söz - Resim: 3 3 9

3- DAVİD LYNCH(1946 -)\ YÖNETMEN, AKTÖR VE YAZAR 

Kötü bir kahve, hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahve hakkında söylenmiş 10 güzel söz - Resim: 4 4 9

4- EDDİE IZZARD(1962 -) KOMEDYEN, AKTÖR VE YAZAR

Kahvemi, kadımı sevdiğim kadar seviyorum.