Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi ile müzik dolu saatler yaşandı
Cumhuriyetimizin 100. yılında L.V. Beethoven’in 9. Senfonisi, 140 kişilik dev kadro ile barış, kardeşlik ve dostluk adına sahne Kapadokya’da sahne aldı.
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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu, 140 kişilik ekibi ile Kapadokya’nın muhteşem atmosferinde, muhteşem konser verdi.
Konser Kapadokya’nın önemli destinasyonları arasında yer alan, Paşa Bağları ören yerinde gerçekleşti.
Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde L.V. Beethoven’in 9. Senfonisini seslendiren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasını Şef Cem Mansur yönetti.
Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişer, Ayhan Uçtuk ve Tuncay Kurtoğlu’nun solist olarak sahne aldığı konserin teması “Cumhuriyetimiz 100. Yılında, Barış Kardeşlik Dostluk Yolunda” oldu.