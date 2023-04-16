Kartal'da Renk ve Ahenk Resim Sergisi büyük ilgi gördü

Takdimin ardından bir konuşma yapan Uçar “Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Hepinizin Dünya Sanat Günü kutlu olsun" dedi.