Kız Kulesi'nin açılacağı tarih belli oldu! İşte son hali...
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda müze olarak kapılarını açacak. Kız Kulesi'nde iskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
MAYIS AYINDA BİTMESİ BEKLENİYOR
İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.
RESTORASYON SONRASI MÜZE OLACAK
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.
Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.