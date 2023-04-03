Kız Kulesi'nin açılacağı tarih belli oldu! İşte son hali...

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.