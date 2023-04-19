Küçükçekmece'de 'Öz'e Yolculuk' sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 40 sanatçının 40 eserinden oluşan ‘Öz’e Yolculuk adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçıların minyatür, ebru, çini, resim ve ince kâğıt oymacılığı(kat’ı) ile oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sergi açılışında şöyle dedi:

-Kültür merkezlerimizde tiyatrolar, konserler, tiyatro okulumuz devam ediyor. Bizde sergimizin adı gibi kurumsal olarak bir yolculuktayız. Sadece tiyatro, konser yapmak değil niyetimiz. Küçükçekmece’de kalıcı işler bırakmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerimizden nitelikli sanatçılar çıkıyor. Gerek bireysel yolculuğumuz olsun gerekse kurumsal yolculuğumuz olsun bu yolculuk bitmemeli ve bir ömür boyu sürmeli.