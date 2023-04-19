Küçükçekmece'de 'Öz'e Yolculuk' sergisi
Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 40 sanatçının 40 eserinden oluşan ‘Öz’e Yolculuk adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçıların minyatür, ebru, çini, resim ve ince kâğıt oymacılığı(kat’ı) ile oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 40 sanatçının 40 eserinden oluşan ‘Öz’e Yolculuk adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçıların minyatür, ebru, çini, resim ve ince kâğıt oymacılığı(kat’ı) ile oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sergi açılışında şöyle dedi:
-Kültür merkezlerimizde tiyatrolar, konserler, tiyatro okulumuz devam ediyor. Bizde sergimizin adı gibi kurumsal olarak bir yolculuktayız. Sadece tiyatro, konser yapmak değil niyetimiz. Küçükçekmece’de kalıcı işler bırakmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerimizden nitelikli sanatçılar çıkıyor. Gerek bireysel yolculuğumuz olsun gerekse kurumsal yolculuğumuz olsun bu yolculuk bitmemeli ve bir ömür boyu sürmeli.
ÇOLAK: GSA’DA AYRINTILI EĞİTİM ALIYORUZ
Güzel Sanatlar Akademisi’nde çini üzerine eğitim alan Pelin Çolak şöyle dedi:
-Akademiye yetenek sınavı ile alındım. Burada yaptığım uygulamalarla neredeyse üniversite eğitiminden çok daha ayrıntılı bir eğitim alıyoruz. Yaptığım çalışma dört parçalı ve bu parçalar birbirine benzer çalışmalar. İki parça klasik diğer iki parça ise modernize edilmiş halde yapıldı. Temamız klasik çininin modernleşmesiydi.
ÖZBENİM: ESERLERİMİ GELENEKSELİN DIŞINA ÇIKARAK MODERNİZE ETTİM
Sergide 5 adet çalışması olan Nida Özbenim şunları ifade etti:
-Klasikten moderne doğru ilerleyen çalışmalar yaptım. İlk eserim klasik 15. yüzyılda işlenmiş olan canavar motifinin çerçeve dışına çıkarak modernize edilmesiydi. Diğer eserimde yine klasik 15. yüzyılda işlenmiş olan bir ağaç motifinin üzerine kelebekler eklenerek 3 boyutlu hale getirilmesiydi. Eserlerimi gelenekselin dışına çıkarak modernize etmeye çalıştım. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere bizlere bu eğitimlerle destek veren herkese teşekkür ederim.
Kaynak:dha.com.tr