Kültür Harcamaları Yüzde 88,1 Arttı! TÜİK İstatistikleri Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı itibarıyla Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri verilerini açıkladı.

Kültür harcamaları 2022 yılında yüzde 88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin lira oldu. Harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2022 yılında yüzde 1 olarak kaydedildi.

Vatandaşlar 2022 yılında 2021 yılına göre kültür harcamalarını artırdı.

2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59,9 oldu.

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin liraya yükseldi.

Kültürel istihdam 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 682 bin kişiye ulaştı.