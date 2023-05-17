Kurozu: Ağırlığınca altın değerinde
Japonya'nın küçük bir kasabasında yüz yıllarca fermente edilen paha biçilmez bir lezzet. Japonya'dan dünyadaki şeflere konu olmuş o sirkeyi tanıyalım...
Fukuyama adlı küçük bir güney Japon kasabasında, 200 yılı aşkın bir süredir geleneksel fermantasyon yöntemi kullanılarak üretilen benzersiz bir sirke türü vardır.
Kurozu adı verilen bu Japon siyah sirkesi, yumuşak tadıyla biliniyor ve ülke genelindeki şeflerin favorisi haline geliyor.
Fukuyama'da hala bu eski siyah sirke yapım yöntemini kullanan sekiz sirke fabrikasından biri Sakamoto Kurozu'dur ve bira ustalarından biri olan Kenji Tachiwada son 40 yıldır burada çalışmaktadır.
Kurozu sadece üç malzeme kullanılarak yapılıyor: kahverengi pirinç, koji ve doğal bir kaynaktan elde edilen su. Demleme sürecinde beş yıla kadar dışarıda bırakılan dev kil kaplar kullanılıyor ve her bir kavanoz sirke kendi hızında yıllandırılıyor. Sonuç olarak, kurozu nadir ve pahalıdır; bir şişesi normal, seri üretim pirinç sirkesinin en az iki katı fiyata mal olur.