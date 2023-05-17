Kurozu: Ağırlığınca altın değerinde

Kurozu sadece üç malzeme kullanılarak yapılıyor: kahverengi pirinç, koji ve doğal bir kaynaktan elde edilen su. Demleme sürecinde beş yıla kadar dışarıda bırakılan dev kil kaplar kullanılıyor ve her bir kavanoz sirke kendi hızında yıllandırılıyor. Sonuç olarak, kurozu nadir ve pahalıdır; bir şişesi normal, seri üretim pirinç sirkesinin en az iki katı fiyata mal olur.