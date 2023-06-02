1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları

1500 yılı civarında yaratıldığına inanılıyor ve ortaçağ sanatının başyapıtları olarak kabul ediliyor. Leydi ve Tek Boynuzlu At duvar halıları, güzelliği, işçiliği ve gizemli sembolizmiyle ünlü altı zarif ortaçağ duvar halısı serisidir.

# kültür sanat # Leydi # Orta Çağ
1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları - Resim: 1 1 6

Halıların 1500 yılı civarında yaratıldığına inanılıyor ve ortaçağ sanatının başyapıtları olarak kabul ediliyor.

1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları - Resim: 2 2 6

Flanders'da dokunan her duvar halısı, yaklaşık 3,5 metre (11 ft) yükseklik ve 2,5 metre (8 ft) genişliğe sahiptir ve karmaşık ayrıntıları ve canlı renkleri sergiler.  

1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları - Resim: 3 3 6

Zengin bir şekilde dekore edilmiş bir arka planla çevrili çeşitli sahnelerde bir hanımefendi ve bir tek boynuzlu atı tasvir ediyorlar. Duvar halıları, genel tasarıma lüks bir dokunuş katan altın ve gümüş iplikler içeren yün ve ipekten dokunmuştur.

1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları - Resim: 4 4 6

Beş duyuyu tasvir eden ve anlamı belirsizliğini koruyan "tek arzuma" başlıklı altıncı duvar halısı olmak üzere toplam altı duvar halısı vardır. 