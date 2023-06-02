1500 yıllık "Leydi ve Tek Boynuzlu At" ortaçağ duvar halıları
1500 yılı civarında yaratıldığına inanılıyor ve ortaçağ sanatının başyapıtları olarak kabul ediliyor. Leydi ve Tek Boynuzlu At duvar halıları, güzelliği, işçiliği ve gizemli sembolizmiyle ünlü altı zarif ortaçağ duvar halısı serisidir.
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Halıların 1500 yılı civarında yaratıldığına inanılıyor ve ortaçağ sanatının başyapıtları olarak kabul ediliyor.
Flanders'da dokunan her duvar halısı, yaklaşık 3,5 metre (11 ft) yükseklik ve 2,5 metre (8 ft) genişliğe sahiptir ve karmaşık ayrıntıları ve canlı renkleri sergiler.
Zengin bir şekilde dekore edilmiş bir arka planla çevrili çeşitli sahnelerde bir hanımefendi ve bir tek boynuzlu atı tasvir ediyorlar. Duvar halıları, genel tasarıma lüks bir dokunuş katan altın ve gümüş iplikler içeren yün ve ipekten dokunmuştur.
Beş duyuyu tasvir eden ve anlamı belirsizliğini koruyan "tek arzuma" başlıklı altıncı duvar halısı olmak üzere toplam altı duvar halısı vardır.