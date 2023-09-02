Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, Mahzar Alanson konser verecek.

Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinlik ve yarışmalarının yanı sıra Mahzar Alanson konser verecek.

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Mahzar Alanson Teknofest'te sevenleriyle bir araya gelecek - Resim : 1

TEKNOFEST'TE ETKİNLİKLER ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR 

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.

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