Malatyalı kadınlar unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını yeniden canlandırıyor!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş el halısı dokumacılığını sürdüren kadınlar, hem eski geleneklerini devam ettirmenin, hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.
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Malatya’da Pütürge ilçesinde kurulan Halı Dokuma Kooperatifi’nde çalışan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sunuyor.
Pütürge’de İlçe Belediyesi’nin destekleri ile kurulan kadın kooperatifinde ev kadınları unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını yeniden canlandırıyor.
Ev kadınlarının boş zamanlarını değerlendirerek aile ekonomisine katkı sunmalarının yanı sıra meslek öğreniyor.
Kooperatif Başkanı Elif Oğuz, çok daha güzel çalışmalar gerçekleştirmek için gayret ettiklerini söyledi.