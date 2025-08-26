Mitlerden masallara: Sanat tarihinde edebiyattan ilham alan tablolar

KLİTEMNESTRA



Yunan mitolojisinde Klitemnestra genellikle “kötü kadın” olarak bilinir çünkü kocası Agamemnon’u öldürmüştür. Ama gerçekte Agamemnon, Truva Savaşı’na gitmeden önce kızları Iphigenia’yı kurban etmiştir. Klitemnestra’nın öfkesi ve intikamı bu acıya dayanır.



Euripides gibi yazarlar onu adalet arayışındaki bir anne olarak tasvir eder. John Collier’in “Klitemnestra” tablosunda kadın, kapının eşiğinde elinde kanlı baltayla görülür. Yüzünde pişmanlık yoktur; çenesi kalkık, gözleri soğuk. Hem ürkütücü hem de güçlü bir figürdür.