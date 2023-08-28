Müzekart ile en çok ziyaret edilen 5 ören yeri belli oldu! Bu tarihi hazinelerden kaçını gördünüz?
Müzekart uygulaması vatandaşların ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliğinden yararlanabilmesi adına harika bir araç oldu, görünüşe bakılırsa vatandaşlar da bu fırsatı değerlendirmekten geri kalmıyor! Müzekart ile en çok ziyaret edilen 5 ören yeri belli oldu! Bu tarihi hazinelerden kaçını gördünüz?
Türkiye'nin farklı müze ve ören yerlerinde kullanılabilen Müzekart kullanım verileri açıklandı. 2022 yılında 2 milyon 930 bin 653 satış gerçekleşen Müzekart ile son 7 ay içinde en yoğun ziyaret edilen 5 tarihi yer belirlendi.
Nevşehir Göreme Ören Yeri, 528 bin 30 kişiyle listede yer alırken, Göreme Açıkhava Müzesi antik manastır yaşamının izlerini taşıyan kaya kiliseleriyle dikkat çekiyor.
Galata Kulesi, 749 bin 950 kişiyle ilgi görürken, Bizans İmparatorluğu ile ittifak hâlinde kurulan Ceneviz kolonisi ve gözetleme kulesi olarak da bilinen Galata Kulesi tarihle buluşuyor.
Denizli Hierapolis (Pamukkale), 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçiyle dikkat çekerken, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık eden bu antik kent ve termal suları ziyaretçileri ağırlıyor.