Müzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybetti
Reggae müziğinin ikonik isimlerinden ve küresel çapta tanınan sanatçılarından Jimmy Cliff, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Jamaikalı müzisyen Jimmy Cliff, 81 yaşında yaşama veda etti.
Sanatçının eşi Latifa Chambers, Cliff'in ölüm sebebinin nöbet geçirip ardından gelişen zatürre olduğunu duyurdu.
KLASİKLEŞMİŞ ESERLERİN MİMARI
1944 yılında Jamaika’da doğan Jimmy Cliff, müzik kariyerine genç yaşta başladı ve 1960’lı yıllarda ülkesinin en önemli sanatçıları arasına girdi.
Sanatçının geride bıraktığı kült şarkılar arasında "Many Rivers To Cross", "Wonderful World, Beautiful People" ve "You Can Get It If You Really Want" gibi zamansız eserler bulunuyor. Cliff, bu eserleriyle sadece Jamaika’da değil, özellikle Afrika kıtasında da geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.
1972 yapımı "The Harder They Come" filminde üstlendiği başrol, Reggae türünün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) tanınırlığını ciddi ölçüde artırmış ve türün küresel yayılımında kritik bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir.
ROCK AND ROLL HALL OF FAME ÜYESİ
Jimmy Cliff, sanatsal kariyeri boyunca önemli başarılar elde etti ve pek çok prestijli ödüle layık görüldü.
Grammy ödülleri kazandı.
Rock and Roll Hall of Fame’e (Rock ve Roll Onur Listesi) dahil edildi.
Jamaika’nın en yüksek prestije sahip nişanlarından biri olan Order of Merit’e (Liyakat Nişanı) layık görüldü.
Reggae müziğinin efsanevi isimlerinden Cliff’in vefatı, bu türün Afrika ile kurduğu köklü tarihsel bağları bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Reggae’nin ritmik yapısının, Batı ve Orta Afrika’nın geleneksel perküsyon mirasıyla benzerlikler taşıdığını ve bu kültürel mirasın kölelik döneminde Jamaika’ya getirilen Afrikalı toplulukların gelenekleriyle yaşatıldığını ifade ediyor.
Özgürlük, direniş, adalet ve kimlik arayışı gibi evrensel temalar taşıyan Reggae, Afrika ülkelerinin bağımsızlık sürecindeki söylemleriyle birebir örtüşmüştür. Cliff’in şarkıları, bu tematik çerçeve içinde kıtada büyük bir yankı uyandırmış ve genç kuşaklara politik ve estetik ilham vermiştir.
APARTHEİD KARŞITI MÜCADELEDE REGGAE'NİN ROLÜ
Reggae’nin Afrika üzerindeki etkisi tek yönlü kalmamıştır. 1970’li yıllardan itibaren Fela Kuti, Alpha Blondy ve Lucky Dube gibi Afrikalı sanatçılar, Reggae’yi kendi yerel ritimleriyle harmanlayarak siyasi mesajların geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir.
Özellikle Güney Afrika’daki Apartheid karşıtı dönemde Reggae, güçlü bir protesto müziği olarak öne çıkmıştır.