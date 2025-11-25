Müzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybetti

Reggae müziğinin efsanevi isimlerinden Cliff’in vefatı, bu türün Afrika ile kurduğu köklü tarihsel bağları bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Reggae’nin ritmik yapısının, Batı ve Orta Afrika’nın geleneksel perküsyon mirasıyla benzerlikler taşıdığını ve bu kültürel mirasın kölelik döneminde Jamaika’ya getirilen Afrikalı toplulukların gelenekleriyle yaşatıldığını ifade ediyor.