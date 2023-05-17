Muzların çok hızlı kahverengileşmesi nasıl engellenir?
Muzlarınızın doğru zamanda olgunlaşmasını sağlamanın sırrı, anlamak ve kontrol etmektir ve size muzlarınız kabuğundayken veya kabuğundan çıkarılırken bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Ve eğer o değerli, mükemmel olgunlaşma zamanını kaçırırsanız, endişelenmeyin
BİLMENİZ GEREKENLER
· Olgunlaşma sürecini yavaşlatmak için muzları oda sıcaklığında ve diğer meyvelerden uzakta saklayın.
· Saplarını streç filmle sarın ve hava akışını iyileştirmek için bir kancaya ya da ipe asın.
· Muzlarınız olgunlaştığında, daha uzun süre olgun kalmaları için buzdolabına veya dondurucuya koyun.
· Soyulmuş muzlarınızı limon veya misket limonu suyu, sirke veya C vitamini ile kaplayarak kahverengileşmeyi önlemeye yardımcı olan bir bariyer oluşturun.
MUZLARI KABUĞUNDA MUHAFAZA ETMEK
Uçları yeşil ve ortası sarı olan muzları satın alın. Bu, biraz az olgunlaşmış oldukları ve süpermarkete taşınırken uygun koşullarda saklandıkları anlamına gelir. Muzlarda kahverengi lekeler veya lekeler olmadığından emin olun. Çürükler ve delikler muzu havaya maruz bırakır, bu da olgunlaşma sürecini hızlandırır. Zaten katı sarı olan muzlardan kaçının. Bunlar zaten olgunlaşmaya başlamıştır ve kısmen yeşil bir muzdan çok daha kısa sürede kahverengileşecektir. Ayrıca, o salkımı en kısa sürede plastik poşetten çıkarın. Plastik, etilen gazını hapsederek olgunlaşma sürecini hızlandırır.
Muz saplarının ilk 2-3 inçlik (5,1-7,6 cm) kısmını plastiğe sarın. Süpermarkette sık sık sapları streç filme sarılmış muzlar görürsünüz. Bu kullanışlı bir endüstri numarasıdır. Sapları plastikle sarmak etilenin muza doğru ilerlemesini ve olgunlaşma sürecini hızlandırmasını önler.
Muzlarınızı bir muz askısına asın. Muzlarınızı bir askıya veya ipe asmak, bol miktarda hava sirkülasyonu olmasını sağlar. Bu, onları olgunlaştıran etilen gazının uzaklaşması anlamına gelir ve muzların çok çabuk kızarmasını önler. Ayrıca çürümeyi ve diğer fiziksel hasarları da önler.