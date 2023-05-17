Muzların çok hızlı kahverengileşmesi nasıl engellenir?

MUZLARI KABUĞUNDA MUHAFAZA ETMEK

Uçları yeşil ve ortası sarı olan muzları satın alın. Bu, biraz az olgunlaşmış oldukları ve süpermarkete taşınırken uygun koşullarda saklandıkları anlamına gelir. Muzlarda kahverengi lekeler veya lekeler olmadığından emin olun. Çürükler ve delikler muzu havaya maruz bırakır, bu da olgunlaşma sürecini hızlandırır. Zaten katı sarı olan muzlardan kaçının. Bunlar zaten olgunlaşmaya başlamıştır ve kısmen yeşil bir muzdan çok daha kısa sürede kahverengileşecektir. Ayrıca, o salkımı en kısa sürede plastik poşetten çıkarın. Plastik, etilen gazını hapsederek olgunlaşma sürecini hızlandırır.