Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini açıkladı! İşte sinema ustasının favorileri

Stellet Licht

Meksika'daki muhafazakar bir Mennonit topluluğunda geçen filmde, evli bir adam olan Johan'ın inancı, yeni bir kadına aşık olmasıyla derin bir sınavdan geçer. Bu aşk, hem kendi dini ve toplumsal kurallarına meydan okumasına hem de ailesi ve toplum içindeki yerini sorgulamasına neden olur.