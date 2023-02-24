Öğrenmesi en zor 10 dil

ARAPÇA

Arapçanın zor bir dil olmasının birkaç sebebi vardır. Bunlardan ilki, birçok harfin kelimenin içine yerleştirildikleri yere bağlı olarak 4 farklı biçimde yazılıyor olmasıdır. İkinci olarak, sesli harfler yazılı kelimelere dahil değildir. Bu nedenle anadili Arapça olmayan birinin terimleri anlaması zorlaşabilir.

Arapçayı zor bir dil haline getiren faktörlerden bir diğeri ise Mısır Arapçası gibi birçok farklı versiyonunun bulunmasıdır. Örneğin Mısırlıların konuştuğu bu Arapça Suudi Arabistan’da konuşulan Arapçadan oldukça farklıdır. Aynı şekilde Kuran’da kullanılmış Arapça da ‘Klasik Arapça’ olarak geçer ki bu da diğerlerinden oldukça farklıdır. Yani farklı ülkelerdeki kişiler anadilleri Arapça olmasına rağmen birbirlerini anlamayabilirler.

Dolayısıyla Arapça öğrenmeye başlayacak bir kişiye verilebilecek en önemli tavsiye, her ülkeden Arapça konuşan kişilerin anlayabileceği ‘Klasik Arapça’yı seçmesi olacaktır.

Son olarak Arapçanın diğer bir zor yanı ise cinsiyet ayrımı içeren bir dil olması sebebiyle konuşan kişinin cinsiyeti ve konuştuğu kişinin cinsiyeti, kelimeleri ve aldıkları ekleri neredeyse tamamen değiştiriyor olmasıdır.