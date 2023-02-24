Öğrenmesi en zor 10 dil
İstemeyerek bir dili öğrenmeniz oldukça zordur ancak öyle diller var ki yeteri kadar çalışıp tekrar etmenize rağmen yazılışta ve konuşmada farklı şekilde ifade edildiği için sizi epey zorlayabilir. İşte onlardan 8 tanesi...
ARAPÇA
Arapçanın zor bir dil olmasının birkaç sebebi vardır. Bunlardan ilki, birçok harfin kelimenin içine yerleştirildikleri yere bağlı olarak 4 farklı biçimde yazılıyor olmasıdır. İkinci olarak, sesli harfler yazılı kelimelere dahil değildir. Bu nedenle anadili Arapça olmayan birinin terimleri anlaması zorlaşabilir.
Arapçayı zor bir dil haline getiren faktörlerden bir diğeri ise Mısır Arapçası gibi birçok farklı versiyonunun bulunmasıdır. Örneğin Mısırlıların konuştuğu bu Arapça Suudi Arabistan’da konuşulan Arapçadan oldukça farklıdır. Aynı şekilde Kuran’da kullanılmış Arapça da ‘Klasik Arapça’ olarak geçer ki bu da diğerlerinden oldukça farklıdır. Yani farklı ülkelerdeki kişiler anadilleri Arapça olmasına rağmen birbirlerini anlamayabilirler.
Dolayısıyla Arapça öğrenmeye başlayacak bir kişiye verilebilecek en önemli tavsiye, her ülkeden Arapça konuşan kişilerin anlayabileceği ‘Klasik Arapça’yı seçmesi olacaktır.
Son olarak Arapçanın diğer bir zor yanı ise cinsiyet ayrımı içeren bir dil olması sebebiyle konuşan kişinin cinsiyeti ve konuştuğu kişinin cinsiyeti, kelimeleri ve aldıkları ekleri neredeyse tamamen değiştiriyor olmasıdır.
MANDARİN ÇİNCESİ
Mandarin Çincesi dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olmasına rağmen anadili olmayan biri için öğrenmesi oldukça zordur. Tonlamalardan oluşan bir dil olması nedeniyle her ses, yazı sisteminde 4 farklı telaffuza sahiptir.
Mandarin dili; özdeyişçilik, deyimler ve homofonanlardan oluşan kültürel unsurlar da içerir. Bu dil hakkında bilmeniz gerek diğer bir kafa karıştırıcı özellik ise fiillerin herhangi bir ‘zaman’ eki almıyor olmasıdır. Diğer Çin dilleri de Mandarin dili kadar öğrenmesi ve karşılıklı anlaşılması oldukça zor olan dillerdir.
KORECE
Dil aileleri arasında Japonca gibi hiçbir yere konulamayacak bir yapıya sahip olan Korece, diğer tüm dünya dillerinde izole bir yapıya sahiptir. Ayrıca, Kore dilinde tamamen benzersiz bir sistem oluşturmak için çeşitli alfabe ve sınıfların ilkelerini alan Hangul adlı yazılı bir dili kullanılmaktadır.
Kore dilini kolaylaştırabilecek tek şey, yazma dilinin ardındaki mantığı kavrayabilmektir. Eğer bu mantığı oturtamazsanız bu dili öğrenmeniz tamamen zorlaşacaktır. Korece konuşmak, duruma bağlı olarak saygı düzeylerine ve çeşitli fiil bitimine uyuma demektir.
LEHÇE
Dünya üzerinde bu dili konuşan 40 milyon kişi olmasına rağmen bu kişilerin çok küçük bir kısmı bu dili ikinci konuşma dili olarak seçer. Özellikle telaffuz konusunda öğrenen kişiye büyük bir zorluk çıkartan Lehçe’de ilk olarak ‘Merhaba’ anlamına gelen bu ‘cześć’ kelimesinin telaffuzunu öğrenmeye çalışmak güzel bir giriş olacaktır.
Çoklu gramer katmanlarına sahip bu dilde rakamları telaffuz etmenin 17 farklı yolu vardır.