Olivia Colman Albert Hall de Nazım Hikmet şiiri okudu

Dün gece Londra’da Royal Albert Hall'de War Child ve Turkey Mozaik Foundation birlikteliği ile Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bir yardım konseri düzenlendi. Depremzedeler için yapılan konser etkinliğinin özel bir bölümünde oyuncu Olivia Colman, Nâzım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okudu.