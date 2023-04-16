Olivia Colman Albert Hall de Nazım Hikmet şiiri okudu
The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Olivia Colman, dün gece Royal Albert Hall'de düzenlenen deprem dayanışma gecesinde Nazım Hikmet'in şiiri okudu.
# şiir
Dün gece Londra’da Royal Albert Hall'de War Child ve Turkey Mozaik Foundation birlikteliği ile Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bir yardım konseri düzenlendi. Depremzedeler için yapılan konser etkinliğinin özel bir bölümünde oyuncu Olivia Colman, Nâzım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okudu.
2019 Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı
2019 Oscar Ödülleri’nde "Televizyondaki konuşmasının provasını yapan küçük kız, asla bilemezsin. Ben bir temizlikçiydim ve o işi seviyordum ama zamanımın büyük bir çoğunluğunu bunun hayalini kurarak geçiriyordum” ifadesinde bulunan, Olivia Colman beğenileri üstüne toplamıştı.