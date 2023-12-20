Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
70’li yılların zorlukları, güzellikleri, insan ilişkilerini sımsıcak bir dille anlatan 'Çöpçüler Kralı' filminde tanıyınca şaşıracağınız bir sima var. İşte aslında hepimizin aşina olduğu anca filmde oynadığından haberdar olmadığımız o isim...
Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı filminde ilginç bir detay var.
Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakteri mahallede gaz kuyruğuna giriyor. Sırada beklerken konuştuğu kişiyi ise aslında bugünkü televizyon izleyicileri de çok yakından tanıyor.
İşte O İsim
Gaz kuyruğunda Apti ile diyaloğa giren kırmızı kazak giyen sakallı bir adam dikkat çekiyor.
Tüp sırasındayken Apti, kırmızı kazaklı biriyle konuşur. O isim de Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal’i Ferdi Akarnur’dur.