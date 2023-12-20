Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...

70’li yılların zorlukları, güzellikleri, insan ilişkilerini sımsıcak bir dille anlatan 'Çöpçüler Kralı' filminde tanıyınca şaşıracağınız bir sima var. İşte aslında hepimizin aşina olduğu anca filmde oynadığından haberdar olmadığımız o isim...

# Çöpçüler Kralı
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay... - Resim: 1

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı filminde ilginç bir detay var.

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Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay... - Resim: 2

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakteri mahallede gaz kuyruğuna giriyor. Sırada beklerken konuştuğu kişiyi ise aslında bugünkü televizyon izleyicileri de çok yakından tanıyor.

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Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay... - Resim: 3

İşte O İsim

Gaz kuyruğunda Apti ile diyaloğa giren kırmızı kazak giyen sakallı bir adam dikkat çekiyor.

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Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay... - Resim: 4

Tüp sırasındayken Apti, kırmızı kazaklı biriyle konuşur. O isim de Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal’i Ferdi Akarnur’dur.

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