Paha biçilemez hırsızlık! Louvre'da yedi dakikada yüzyıllık mücevherler kayboldu
Paris’in simgesi Louvre Müzesi, tarihe geçen bir soygunla sarsıldı. “Paha biçilemez” olarak nitelendirilen Fransız kraliyet mücevherleri, sadece yedi dakikada çalındı. Soyguncuların hiçbir şiddet uygulamadan, profesyonelce hareket ettiği açıklandı.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, 19 Ekim Pazar sabahı nefes kesen bir hırsızlık olayına sahne oldu.
BBC'ye göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 09.30 civarında kimliği belirsiz bir grubun kırdıkları pencereden müzenin ünlü Apollo Galerisi’ne girdiğini duyurdu. Bu bölümde, Fransız kraliyet mücevherlerinin en değerli parçaları sergileniyordu.
Soyguncuların müzeden çıkışta motosikletlerle hızla uzaklaştıkları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
“PROFESYONELCE, PANİK YAPMADAN HAREKET ETTİLER”
Soygunun ardından Louvre’a giden Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, müzede incelemelerde bulundu. Bakan Dati, “Profesyonelce, şiddete başvurmadan, panik yapmadan hareket ettiklerini” ifade etti. Ayrıca, çalınan eserlerden birinin müzenin alt katında bulunduğunu, bu parçanın “düşürüldüğünün tahmin edildiğini” açıkladı.
Yetkililer, olayın ardından müzenin günübirlik kapatıldığını ve güvenlik sisteminin yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
APOLLO GALERİSİ VE KRALİYET MÜCEVHERLERİ
Soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi, Louvre’un en özel bölümlerinden biri. Bu galeride İmparator Napolyon ve eşi Marie-Louise için satın alınan değerli mücevherler bulunuyor.
Müzenin resmi internet sitesine göre koleksiyonun en nadide taşları, Regent, Sancy ve Hortensia adlı üç tarihi elmastan oluşuyor. Fransız basını, hırsızların küçük elektrikli testereler kullandığını ve toplam dokuz parça mücevheri alarak kaçtıklarını bildirdi.
Yaklaşık 73 bin metrekarelik sergi alanıyla dünyanın en büyük müzesi olan Louvre, aslen 1546’da Fransız kraliyet ailesi için bir saray olarak inşa edildi. Kral I. François, sanata olan ilgisiyle müzenin temellerini attı.
Müze, 1793’te halka açıldı ve bugün 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Günde ortalama 30 bin kişi tarafından ziyaret edilen Louvre’un en ünlü eseri, Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosu
Müze daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmişti. 1911’de, Mona Lisa, müzenin eski çalışanı Vincenzo Peruggia tarafından çalınmış ve iki yıl sonra Floransa’da bulunmuştu. 1983’te ise Rönesans dönemine ait iki zırh parçası çalınmış, 40 yıl sonra geri alınmıştı.
Napolyon döneminden kalma yağma eserler nedeniyle Louvre’un koleksiyonu günümüzde hâlâ iade tartışmalarının odağında yer alıyor.
Fransız polisi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.