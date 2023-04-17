Zeki Faik İzer'in "Paris İstanbul Nice" başlıklı sergisi
1988'de vefat eden ressam Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi, sanatçının doğumunun 118. yılında İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.
Türk ressam Zeki Faik İzer 1905’te İstanbul’da doğdu. Sanata ilgi duyan bir ailenin içinde küçük yaşlarda çizdiği desenlerle resme ilgisi belirmeye başlayan sanatçı Vefa Sultanisi’nde okudu. 1923’de Sanayii Nefise Mektebi’nde İbrahim Çallı Atölyesi’nde eğitim aldı. 1928-1932 arasında Paris’te Andr Lhote ve Emile Othon Friezs ( I 879-1949) atölyelerinde sanat eğitimini geliştirdi. Yurda dönüşünde Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne resim hocası olarak atanan ve bir yıl sonra İstanbul’a dönen Zeki Faik, başlangıçta kübizmle ilgilenmekle beraber bu biçemin geometrikleştirilmiş işçiliğine, fazla entelektüel ve ölçülü tekniğine kendini uyduradı.
1988'de vefat eden ressam Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi, sanatçının doğumunun 118. yılında İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.
Prof. Ayşegül İzer, dedesi için, "Doğayı olduğu gibi tasvir etmek yerine sanatçı, duyguları ve iç dünyasını ortaya koymalı, gerçek olanın biçimini bozarak, kendi öznel duygularını ifade etmeye çalışmalı. Formüllerden ancak orta kaliteli sanat eseri çıkar. Fakat formüller, şaheser resimlerden çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: aa.com.tr