Psikologlara Göre Güzel İnsanların Yalnız Olma Nedenleri!

3. Güven Sorunları Yaşarlar

Çekici kızlar, sözde erkek arkadaşlarının onları arkadaşlarının önünde gösteriş yapmak için kullanabileceğinden endişeleniyorlar. Sonuçta, güzel insanlar genellikle görünüşlerine göre yargılanırlar ve insanlar kişiliklerini unutabilirler. Bir kadın Psikologlara göre kadınlar genellikle şuna benzer kelimeler kullanıyor:

- Ne zaman bir erkeğin iyi olduğunu düşünsem, o adam herkese karşı kaba davranıyor ve sadece benimle biraz eğlenmek istiyor. Sonra bunu istemediğim için bana kötü davranıyorlar.