Psikologlara Göre Güzel İnsanların Yalnız Olma Nedenleri!
Güzel görünmek size bir çok avantaj sağlayabilir; indirimli ürünler, ücretsiz tatiller, güzel bir arkadaş çevresi ve hatta bir iş kapısı olabilir. Ama güzel görünmenin avantajları kadar dezavantajları vardır. Psikologlar göre güzel insanların yalnız olmalarının nedenleri....
1. Güzellikleri Korkutucudur
Sizin liginizin çok dışında görünen çarpıcı bir süper model yerine "komşu kızıyla" konuşmak çok daha kolaydır. Sonuçta erkekler muhteşem kadınlarla konuşmak için sabırsızlanıyor, kızlar ise ortalama görünüşlü erkeklere yöneliyor. Psikologlara göre erkekler, kullanıcıları, kendilerini reddedilmekten ve özgüvenlerinin zarar görmesinden korumak için güzel kızlarla konuşmaktan kaçındıklarını söyleyerek bunu açıklıyorlar. Daha iyi görünen birinin geleceğini varsayıyorlar, bu yüzden denemeye bile değmez.
2. Karşısındaki İnsanın Muhakkak Konuştuğu Biri Vardır Diye Düşünürler
Çoğu insan için çekici bir kişinin bekar olabileceğine inanmak zordur. Erkekler ve kızlar, hayallerindeki potansiyel erkek arkadaşa veya kız arkadaşa yaklaşmayı düşünmezler bile. Hayran, hayallerinin diğer yarısının bekar olduğunu öğrense bile yine de mücadele eder, çünkü artık sadece güzelliklerinden korkarlar.
3. Güven Sorunları Yaşarlar
Çekici kızlar, sözde erkek arkadaşlarının onları arkadaşlarının önünde gösteriş yapmak için kullanabileceğinden endişeleniyorlar. Sonuçta, güzel insanlar genellikle görünüşlerine göre yargılanırlar ve insanlar kişiliklerini unutabilirler. Bir kadın Psikologlara göre kadınlar genellikle şuna benzer kelimeler kullanıyor:
- Ne zaman bir erkeğin iyi olduğunu düşünsem, o adam herkese karşı kaba davranıyor ve sadece benimle biraz eğlenmek istiyor. Sonra bunu istemediğim için bana kötü davranıyorlar.
4. Züppe Gibi Görünürler
Bu, özellikle aynı zamanda hem utangaç hem de çekici olduklarında geçerlidir. Bir sosyal medya kullanıcısının anlattığı hikayeye göre:
- Bir arkadaşıma bir etkinlikte yardım etmeye gittim ve o beni fuarda çalışan birçok insanla tanıştırdı. Onlarla güzelce konuştum, sonra da el sanatlarını insanlara satmakla meşgul oldukları için kimseyi rahatsız etmeyeceğim bir yere oturdum. Bir süre sonra arkadaşım bana, herkesten uzak oturduğum için herkesin benim kibirli olduğumu düşündüğünü söyledi.