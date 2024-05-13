Sami Kurt’un “TEMA-S” Sergisi Gala Sanat Galerisi’nde

Geleneksel sanat anlayışıyla çağdaş yaklaşımların birleştiği "TEMA-S" adlı sergi, resim ve heykel sanatını farklı disiplinlerle buluşturarak izleyicilere görsel ve duygusal bir deneyim sunuyor. Eserler, sadece görsel bir gösteri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicileri kişisel deneyimlerine ve duygularına yönlendirerek onlarla bağ kurmalarını sağlıyor.