Sami Kurt’un “TEMA-S” Sergisi Gala Sanat Galerisi’nde

Sami Kurt’un “TEMA-S” adını taşıyan resim ve heykel sergisi 11 Mayıs - 27 Mayıs tarihleri arasında Gala Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 12 Mayıs’tan itibaren her gün 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sami Kurt’un “TEMA-S” Sergisi Gala Sanat Galerisi’nde

Geleneksel sanat anlayışıyla çağdaş yaklaşımların birleştiği "TEMA-S" adlı sergi, resim ve heykel sanatını farklı disiplinlerle buluşturarak izleyicilere görsel ve duygusal bir deneyim sunuyor. Eserler, sadece görsel bir gösteri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicileri kişisel deneyimlerine ve duygularına yönlendirerek onlarla bağ kurmalarını sağlıyor.

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