Sanat dünyası yasta: Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti, Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir? İşte usta oyuncunun hayatı

VEFAT HABERİNİ SEDAT TULUMDAŞ DUYURDU

Usta oyuncunun vefat haberini, “Kim Seslendirdi” isimli YouTube röportaj kanalının sahibi Sedat Tulumdaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Tulumdaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım. Mekanı cennet olsun.”