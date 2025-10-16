Sanat dünyası yasta: Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti, Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir? İşte usta oyuncunun hayatı
“Yabancı Damat” dizisindeki “Memik Dede” rolüyle hafızalara kazınan, “Bizimkiler”, “Canım Ailem”, “Doksanlar” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi unutulmaz yapımlarda yer alan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
“Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, “Bizimkiler”, “Canım Ailem”, “Doksanlar” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok sevilen dizide de rol almıştı.
VEFAT HABERİNİ SEDAT TULUMDAŞ DUYURDU
Usta oyuncunun vefat haberini, “Kim Seslendirdi” isimli YouTube röportaj kanalının sahibi Sedat Tulumdaş sosyal medya hesabından paylaştı.
Tulumdaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım. Mekanı cennet olsun.”
Henüz cenaze programına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Güzelbeyoğlu, vefatından kısa bir süre önce 90. yaş gününü kutlamıştı.
ARİF ERKAN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te dünyaya geldi.
Sanat hayatına Gaziantep Lisesi’nde öğrenciyken, Molière’in “Hastalık Hastası” adlı oyunundaki başrolle başladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı.
Daha sonra İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.
Tiyatro sahnesinde Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Güzelbeyoğlu, Haldun Taner’in “Zilli Zarife” ve “Vatan Kurtaran Şaban” gibi oyunlarının müziklerini besteledi.
Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunların müziklerine imza attı.
“YABANCI DAMAT” VE “İKİNCİ BAHAR” İLE TELEVİZYONDA UNUTULMAZ OLDU
Sinemada ve televizyon dizilerinde de sayısız projede yer alan Güzelbeyoğlu, “İkinci Bahar” dizisinde canlandırdığı Zülfikar Ağa karakteriyle büyük beğeni topladı.
Ancak onu milyonlara sevdiren en unutulmaz performansı, “Yabancı Damat” dizisinde hayat verdiği Memik Dede rolü oldu.
Sanatın birçok alanında üretim yapan Güzelbeyoğlu, mimarlık kariyerinde de uzun yıllar hizmet verdi.
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 30 yıl mimar olarak görev yaptı; ardından Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.
Müzik alanında da başarılı bir kariyeri bulunan sanatçı, “Umut”, “Karakolda Ayna Var”, “Gramafon Avrat”, “Bir Milyara Çocuk” ve “Bizimkiler” gibi yapımların müziklerini besteledi.
“Umut” filmiyle, 1969 Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Müzik Ödülü’nü kazandı.