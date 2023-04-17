Şehitler Abidesini Cumhuriyetin 100.yılına hazırlanıyor

Çalışmalar çerçevesinde Şehitler Abidesi`nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve bin 500 taflan dikildi. Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da dikildi. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu`ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için örtü temizliği, Abide`ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.