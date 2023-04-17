Şehitler Abidesini Cumhuriyetin 100.yılına hazırlanıyor
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanan Şehitler Abidesinde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet`in 100'üncü yılı için devam eden alt ve üst yapı düzenlenmeleri tamamlandı. Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi`nin 108'nci yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri için hazırlıklar devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğin 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı `Çanakkale Geçilmez' Destanı'nın 108 yıllık haklı gururu, Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. Mustafa Suiçmez - Murat Yüksel
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazır hale getirildi. Hisarlık Tepe`de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi`nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100`üncü yıl dönümü dolayısıyla başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
Şehitler Abidesi, 18 Mart`taki törenlerde yeni bir tema olan ‘Kurtuluşa Giden Yol' ile konuklarını ağırlayacak. Ziyaretçiler, Anıt Rölyef`ten Şehitler Abidesi`ne bu yoldan ulaşacak.
Çalışmalar çerçevesinde Şehitler Abidesi`nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve bin 500 taflan dikildi. Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da dikildi. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu`ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için örtü temizliği, Abide`ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.