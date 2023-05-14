Sakura Çiceğinin efsane olacak gerçeği
Tüm yıl boyunca sadece iki hafta çiçek açan Sakura yeniden doğuşu, faniliği ve ihtişamı simgeledi. Japon kültürü için oldukça önemli olan Sakura'nın isminin ardında ise bir aşk hikayesi gizliyor.
NİSAN AYINDA AÇMAYA BAŞLAYAN SAKURA ÇİCEĞİ
Japonya'nın büyük bir çoğunluğunda Nisan ayında açmaya başlayan kiraz çiçekleri 1200 yıldır ilk defa bu sene 26 Mart tarihinde açmaya başladı. Uzmanlar bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtti. 200'den fazla çeşidi olan Sakura Japonya dışında Nepal, Hindistan, Pakistan, İran ve birçok Avrupa ülkesinde de yetişiyor. Ülkemizde de Sakura'ya rastlamak mümkün. Özellikle İstanbul Sarıyer Japon Bahçesi'nde insanın içini açan bu çiçeklerden görebilirsiniz.
BİR AŞK HİKAYESİ: SAKURA ÇİCEĞİ
Antik Japonya'da savaş zamanı zorluklar çeken halkın içinde umutlar yeşertmeyi sağlayan bir orman vardır. Bu ormanın içinde kokusuz, hiç çiçek açmayan bir ağaç bulunur. Bu ağaç o kadar yalnızdır ki yanından ne bir hayvan geçer ne de çevresinde tek bir ot biter. Günlerden bir gün içi hayat dolu olsa da yaşlı görünen bu ağacın yanına bir peri gönderilir.
SAKURA ÇİCEĞİ EFSANESİ
Bu peri ağacın güzelleşmesini istemektedir ve ona 20 yıl etki edecek bir sihir yapar. Ağaç kendini insan kalbinin hissettiği gibi hisseder ve perinin sihri sayesinde ne zaman isterse bir bitkiye ya da insana dönüşebilecektir. Ancak 20 yıl içinde canlılığa ve parlaklığa kavuşmazsa aniden ölecektir. Ağaç ne yaparsa yapsın yıllar boyunca çaresizlikten kurtulamaz fakat bir gün insan olmaya karar verir.
SAKURA İLE KARŞILAŞMA
Artık bir insan olan ağaç, bir gün bir dere kenarında gezinirken güzeller güzeli bir kıza rastlar, bu kızın adı Sakura'dır. Kendini Yohiro olarak tanıtan ağaçla aralarında harika bir dostluk oluşur. Ağaç, Sakura'yı tanıdıkça ona aşık olur ve bir gün ona olan aşkını ve diğer tüm gerçekleri itiraf eder. Sakura onun yakın zamanda ölecek olan bir ağaç olduğunu öğrenince çok şaşırır ve üzüntüyle kaçınılmaz sonu beklemeye başlarlar.