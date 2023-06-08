Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi

9- KUM ADAM (2022)

Bölüm başına 15 milyon dolar harcandı. The Sandman, 2022'nin en hoş sürprizlerinden biri oldu. Neil Gaiman'ınserisinden uyarlanan sürükleyici fantastik dizi,rüyaların kralının (TomSturridge) sonrasında kaçmasını105 yıl boyunca yakalanıp esir tutuluyor ve krallığı da dahil olmak üzere bir zamanlar sahip olduğu her şeyi geri almaya çalışıyor.