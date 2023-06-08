Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi
Medya dağıtım teknolojisindeki gelişmeler ve akış hizmetleriyle dolu bir dünya ile televizyonun altın çağında yaşıyoruz. Film ve dizi sektörüne harcanan paralar insanın dudağını uçuklatıyor. İşte karşınızda en çok para harcanan 10 televizyon dizisi...
10- TAÇ (2016)
Bölüm başına 13 milyon dolar harcandı. Dönem dramaları doğası gereği pahalı yapımlardır. Netflix'in prestijli draması The Crown , tarihsel olarak doğru setler, kostümler, saç ve makyajın yanı sıra gerçek hayattaki benzerlerine hem benzeyen hem de ses çıkaran oyunculardan, İngiliz kraliyetinin hikayesini sunmaya gelince hiçbir masraftan kaçınmadı. aileden televizyon ekranlarına.
9- KUM ADAM (2022)
Bölüm başına 15 milyon dolar harcandı. The Sandman, 2022'nin en hoş sürprizlerinden biri oldu. Neil Gaiman'ınserisinden uyarlanan sürükleyici fantastik dizi,rüyaların kralının (TomSturridge) sonrasında kaçmasını105 yıl boyunca yakalanıp esir tutuluyor ve krallığı da dahil olmak üzere bir zamanlar sahip olduğu her şeyi geri almaya çalışıyor.
8- TAHT OYUNLARI (2011-2019)
Bölüm başına 15 milyon dolar harcandı. HBO'nun popüler kültür fenomeni Game of Thrones, George RR Martin'in destansı fantastik romanlarını TV'ye uyarlama zorluğuyla karşı karşıya kaldı . Birkaç soylu aile arasındaki güç mücadelesinin ardından, hikaye, Westeros'un farklı yerlerini kapsayan geniş bir yinelenen karakter kadrosuyla geliyor.
7- GÖR (2019-)
Bölüm başına 15 milyon dolar harcandı. İnsanlığın görme yetisini kaybettiği distopik bir gelecekte geçen Apple TV+ dizisi See , görme yetisine sahip iki çocuğun doğumunun bu hediyenin sapkınlık olarak görüldüğü bir dünyada yarattığı etkinin öyküsünü konu alıyor.