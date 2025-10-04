Sinemaseverler dikkat! 120 TL’ye film izleme dönemi başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema salonlarını yeniden canlandırmak için dev bir kampanya başlattı. 2025 sonuna kadar her çarşamba tüm sinema biletleri sadece 120 TL olacak.
Türkiye’de sinema sektörü son yıllarda ciddi bir izleyici kaybı yaşadı. Dijital platformların yükselişiyle birlikte vatandaşların büyük kısmı artık filmleri Netflix, Disney+ ve benzeri platformlardan izlemeyi tercih ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu gidişatı tersine çevirmek amacıyla sinema sektörüne yönelik yeni bir teşvik programı başlattı. Yapılan açıklamaya göre, haftada bir gün tüm sinema biletleri 120 TL olacak.
“SİNEMA GÜNÜ” ARTIK HER ÇARŞAMBA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonu tanıtım programında yaptığı konuşmada, Bakanlığın sinema sektörüne desteğini artırarak sürdüreceğini açıkladı.
Ersoy, “2025 sonuna kadar çarşamba günlerini Sinema Günü olarak ilan ettik” diyerek uygulamanın detaylarını paylaştı. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda, çarşamba günleri tüm filmlerin bilet fiyatı 120 TL olacak.
REKOR KATILIMLI FİLM FESTİVALİ DİKKAT ÇEKTİ
TRT Haber’in aktardığına göre, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Türkiye Sinema Festivali” büyük bir başarıya imza attı.
Etkinliğe 75 ilden 257 sinema işletmesi katıldı. Toplamda 1500 salonda, 20 binden fazla seans gösterildi. Festival boyunca 780 bin seyirci sinemaya giderek son yılların en yüksek izleyici sayısına ulaşıldı.
Bakan Ersoy, “Türkiye Sinema Festivali’ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz” ifadelerini kullandı.
TÜRK SİNEMASINA 470 MİLYON LİRA DESTEK
Bakan Ersoy, konuşmasında Türk sinemasına verilen desteklerin yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirtti. Rakamlarla konuşan Ersoy, “2005'te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025'te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005'e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız.” dedi.