Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda

Sinemaseverleri bu hafta dopdolu bir vizyon programı bekliyor! Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği Kutsal Damacana 5: Zombi ve Brad Pitt ile Morgan Freeman’ın başrollerinde olduğu efsane yapım Yedi, dikkat çeken filmler arasında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 1

BU HAFTA 6 YENİ FİLM VİZYONA GİRİYOR

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere 6 yeni film gösterime giriyor. Komediden aksiyona, animasyondan drama kadar her zevke hitap eden yapımlar sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. İşte haftanın dikkat çeken filmleri:

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 2

Yerli komedi denilince akla gelen ilk filmlerden biri olan Kutsal Damacana serisinin yeni halkası Kutsal Damacana 5: Zombi, izleyicileri kahkahalara boğmaya hazırlanıyor.

Şafak Sezer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolde yer aldığı film, İblis’in dünyaya yaydığı bir virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan üç kafadarın maceralarını konu alıyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 3

Filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer alırken, sürpriz isimler Bülent Ersoy ve Kibariye de filme renk katıyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 4

EFSANE GERİ DÖNÜYOR

1995 yapımı kült film Yedi (Se7en), bu hafta yeniden vizyona giriyor. David Fincher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 5

Brad Pitt ve Morgan Freeman’ın başrolleri paylaştığı, Kevin Spacey ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerin de yer aldığı bu efsane yapım, nostalji seven izleyiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 6

“AYDINLIK HAYALLERİMİZ”

Payal Kapadia’nın yazıp yönettiği Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’de yaşayan iki hemşirenin ilişkilerinde yaşadığı sorunları ve hayatlarının çıkmazlarını konu alıyor. Dramatik bir hikaye arayanlar için haftanın dikkat çeken yapımlarından biri.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 7

KİRPİ SONİC 3

 Çocuklar ve animasyon severler için bu hafta tam üç farklı yapım beyaz perdede.

Ünlü kahraman Sonic, yeni macerasıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 8

ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA

Türk yapımı bu animasyon, Hürkuş ve Hürjet’in fantastik bir gezegende geçen maceralarını anlatıyor.

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Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda - Resim: 9

YUMURTALAR FİRARDA: BUZ MACERASI

Güney Kutbu’nda geçen bu Meksika yapımı animasyon, Toto ve ailesinin eğlenceli yolculuğunu konu alıyor.

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