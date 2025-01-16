Sinemaseverler için dopdolu bir hafta! 6 yeni film vizyonda
Sinemaseverleri bu hafta dopdolu bir vizyon programı bekliyor! Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği Kutsal Damacana 5: Zombi ve Brad Pitt ile Morgan Freeman’ın başrollerinde olduğu efsane yapım Yedi, dikkat çeken filmler arasında.
BU HAFTA 6 YENİ FİLM VİZYONA GİRİYOR
Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere 6 yeni film gösterime giriyor. Komediden aksiyona, animasyondan drama kadar her zevke hitap eden yapımlar sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. İşte haftanın dikkat çeken filmleri:
Yerli komedi denilince akla gelen ilk filmlerden biri olan Kutsal Damacana serisinin yeni halkası Kutsal Damacana 5: Zombi, izleyicileri kahkahalara boğmaya hazırlanıyor.
Şafak Sezer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolde yer aldığı film, İblis’in dünyaya yaydığı bir virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan üç kafadarın maceralarını konu alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer alırken, sürpriz isimler Bülent Ersoy ve Kibariye de filme renk katıyor.
EFSANE GERİ DÖNÜYOR
1995 yapımı kült film Yedi (Se7en), bu hafta yeniden vizyona giriyor. David Fincher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor.
Brad Pitt ve Morgan Freeman’ın başrolleri paylaştığı, Kevin Spacey ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerin de yer aldığı bu efsane yapım, nostalji seven izleyiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
“AYDINLIK HAYALLERİMİZ”
Payal Kapadia’nın yazıp yönettiği Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’de yaşayan iki hemşirenin ilişkilerinde yaşadığı sorunları ve hayatlarının çıkmazlarını konu alıyor. Dramatik bir hikaye arayanlar için haftanın dikkat çeken yapımlarından biri.
KİRPİ SONİC 3
Çocuklar ve animasyon severler için bu hafta tam üç farklı yapım beyaz perdede.
Ünlü kahraman Sonic, yeni macerasıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.
ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA
Türk yapımı bu animasyon, Hürkuş ve Hürjet’in fantastik bir gezegende geçen maceralarını anlatıyor.
YUMURTALAR FİRARDA: BUZ MACERASI
Güney Kutbu’nda geçen bu Meksika yapımı animasyon, Toto ve ailesinin eğlenceli yolculuğunu konu alıyor.