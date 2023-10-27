Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar!

1. Hızlı Yürüyüş

Hızlı yürüyüş sinirli bir kişinin işaretidir. Bu kişi bir şeyden endişe duyuyor ve etrafındakilere karşı dikkatsiz. Böylece kolay hedef haline gelebilirler. Ortalama bir tempoda yürümek veya yaya akışındaki diğer insanlardan biraz daha hızlı yürümek daha iyidir. Ancak konsantre olmanız, farkında olmanız ve sakin olmanız gerekiyor.