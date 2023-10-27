Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar!

Bir suçlunun potansiyel kurbanını seçmesi sadece 7 saniyeye ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında kendilerine doğru yürüyen kişiyi ve olası tüm riskleri değerlendirirler. Uzmanlara göre sizi, suçlular için kolay hedef gibi gösteren davranış modellerini derledik.

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Editör: Süleyman Daban
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Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar! - Resim: 1

1. Hızlı Yürüyüş

Hızlı yürüyüş sinirli bir kişinin işaretidir. Bu kişi bir şeyden endişe duyuyor ve etrafındakilere karşı dikkatsiz. Böylece kolay hedef haline gelebilirler. Ortalama bir tempoda yürümek veya yaya akışındaki diğer insanlardan biraz daha hızlı yürümek daha iyidir. Ancak konsantre olmanız, farkında olmanız ve sakin olmanız gerekiyor.

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Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar! - Resim: 2

2. Adım Uzunluğu

Genellikle insanlar dikkatli olmaya çalışırken topallarlar.  Ayaklarında kabarcık veya başka tür bir yaralanma olabilir. Bu durumda savunmasızdırlar ve bir saldırıya dayanamazlar.

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Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar! - Resim: 3

3. Ataksik Yürüyüş

Bir yandan diğer yana kıpırdamak, zıplamak veya dengeyi kaybetmek, yürüyüşünüzün güvensiz görünmesine neden olur.  Kollarınızın ve bacaklarınızın hareketleri senkronize olmalı, yürüyüşünüz ise düzgün olmalıdır. Önce topuğunuza, sonra ayak parmaklarınıza basmalısınız.

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Sizi Suçlular İçin Kolay Hedef Gösteren Davranışlar! - Resim: 4

4. Yavaş Hareketler

Bir kişinin yavaş hareket etmesi veya ayaklarını karıştırması enerjisinin sıfıra yakın olduğunun işaretidir. Bu tip bir insana saldırmak kolaydır çünkü karşı koyamazlar.

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