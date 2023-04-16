1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bölgede daha sonra müdürlüklerince kazı çalışması yaptırıldığını belirten Alkan, "Burada bulunan sikkeler de milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bir tümülüs. 6 Şubat depremlerinden sonraki kontrollerimizde buranın yine sağlam kaldığını gördük" dedi.