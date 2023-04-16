1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde görmedi.

# Kültür ve Turizm Bakanlığı
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1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi - Resim: 1 1 6

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tümülüsler, toprak dolgunun altında geçiş koridoru ve mezar odasından oluşuyor.

1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi - Resim: 2 2 6

Kazı çalışmaları sırasında 1993'te ortaya çıkarılan tümülüslerden biri 15 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Diğeri ise 10 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde.

1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi - Resim: 3 3 6

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Sofraz tümülüsleri ve anıt mezarın daha önce kaçakçıların girmesiyle açığa çıktığını söyledi.

1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi - Resim: 4 4 6

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bölgede daha sonra müdürlüklerince kazı çalışması yaptırıldığını belirten Alkan, "Burada bulunan sikkeler de milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bir tümülüs. 6 Şubat depremlerinden sonraki kontrollerimizde buranın yine sağlam kaldığını gördük" dedi.