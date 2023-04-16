1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremlerde zarar görmedi
Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde görmedi.
Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tümülüsler, toprak dolgunun altında geçiş koridoru ve mezar odasından oluşuyor.
Kazı çalışmaları sırasında 1993'te ortaya çıkarılan tümülüslerden biri 15 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde. Diğeri ise 10 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğinde.
Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Sofraz tümülüsleri ve anıt mezarın daha önce kaçakçıların girmesiyle açığa çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bölgede daha sonra müdürlüklerince kazı çalışması yaptırıldığını belirten Alkan, "Burada bulunan sikkeler de milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor. Yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bir tümülüs. 6 Şubat depremlerinden sonraki kontrollerimizde buranın yine sağlam kaldığını gördük" dedi.