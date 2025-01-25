Şöhretten market raflarına: Bir dönemin yıldızı hayatta kalma mücadelesi veriyor!

Oyuncu, "Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek veriyorum. Başrolünü oynadığım dizideki karakterle sanat dünyasında kendime yer buldum. Bu konuşmayı tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yapıyorum" demişti.