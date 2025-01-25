Şöhretten market raflarına: Bir dönemin yıldızı hayatta kalma mücadelesi veriyor!
“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD’deki yaşam mücadelesiyle gündemde. Maddi sıkıntılar ve çarpıcı iddialar dikkat çekiyor.
Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD’ye taşınarak farklı bir hayata adım attı. Ancak son dönemde yaşadığı zorluklar, magazin dünyasının yeniden odağına oturdu.
Magazin yazarı Onur Akay'ın köşe yazısına göre, New Jersey'in Cherry Hill bölgesinde yaşamını sürdüren Miraloğlu, Delran ilçesindeki bir markette çalışmaya başladı.
Miraloğlu ek olarak temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.
Onur Akay’ın iddialarına göre Miraloğlu, ABD’de kaçak olarak yaşıyor ve ekonomik olarak zor bir dönemin içinde. Parasızlıktan otostop yaparak seyahat etmek zorunda kaldığı belirtilen oyuncu, çevresindekilere sorun yarattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
Ekim 2024’te kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyen Miraloğlu, ABD’de rehin tutulduğunu öne sürerek sosyal medyada yardım çağrısı yapmıştı.
Oyuncu, "Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek veriyorum. Başrolünü oynadığım dizideki karakterle sanat dünyasında kendime yer buldum. Bu konuşmayı tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yapıyorum" demişti.
Meltem Miraloğlu, "Amacım bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.