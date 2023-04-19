Star Wars serisinden akıllara kazınan 10 replik
Yıldız Savaşları... George Lucas tarafından yaratılmış bilim kurgu efsanesi. Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan bu fenomen seriden, izleyen hemen herkesin bildiği, seçmece bazı sözler galeride...
"GÜÇ SENİNLE OLSUN"
“Güç seninle olsun” ifadesi Yıldız Savaşları serisinde kült bir yer edinmiştir. Bu cümle her Yıldız Savaşları filminde çok defa söylenmiştir.
Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut filminde “Güç”, Obi-Wan Kenobi tarafından, “Gücü kullan Luke” ve “Güç seninle olacak, her zaman” cümleleriyle, Darth Vader tarafından ise “Güç onun etrafında yoğun” cümlesiyle Luke Skywalker’a birkaç şekilde söylenmiştir.
"BEN SENİN BABANIM"
The Empire Strikes Back'in efsane sahnesi. Aslında çekim sırasında herkes bu repliği ''Obi Wan killed your father'' olarak biliyordu. Ancak son anda Lucas, Darth Vader'a repliğin bu şekilde olacağını söyledi. Luke Skywalker'ın yüzündeki o şaşkın ifade de tamamen gerçekmiş.
"DENEME. YAP YA DA YAPMA. DENEME DİYE BİR ŞEY YOK"
Yoda'dan efsane nasihat. Sözün aslında ''Bir şey yok deneme diye'' şeklinde olması gerekirdi. Ama Türkçe'ye uygun hale getirmek istedim.
"Ölüm hayatın doğal bir parçasıdır. Tutma, onlar için yas. Duyma, onlara özlem. Bağlılık kıskançlığa yol açar. Gölgesidir hırsın, bu. Kendini, kaybetmekten korktuğun her şeyden vazgeçmek için eğit."