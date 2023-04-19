Star Wars serisinden akıllara kazınan 10 replik

"GÜÇ SENİNLE OLSUN"

“Güç seninle olsun” ifadesi Yıldız Savaşları serisinde kült bir yer edinmiştir. Bu cümle her Yıldız Savaşları filminde çok defa söylenmiştir.

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut filminde “Güç”, Obi-Wan Kenobi tarafından, “Gücü kullan Luke” ve “Güç seninle olacak, her zaman” cümleleriyle, Darth Vader tarafından ise “Güç onun etrafında yoğun” cümlesiyle Luke Skywalker’a birkaç şekilde söylenmiştir.