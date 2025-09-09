Stephen King en sevdiği 10 filmi açıkladı! Listede hangi yapımlar var?

JAWS (1975)



Steven Spielberg’in gişe tarihini değiştiren filmi Jaws, sadece bir köpekbalığı hikâyesi değil; aynı zamanda korkunun toplumsal bir fenomene dönüşmesinin örneği.



Yaz tatili için sahile gelen insanların huzuru, dev bir köpekbalığının saldırılarıyla bozulur. Küçük bir kasabada başlayan bu panik, polis şefi Brody (Roy Scheider), deniz biyoloğu Hooper ve avcı Quint’in dramatik mücadelesine dönüşür.