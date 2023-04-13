Süha Derbent'in "Harmoni" sergisi açıldı

- "Doğadaki canlılardan daha önemli olmadığımızı kabul etmeliyiz"



Doğada yaşayan tüm canlıları eşit değerlendirdiğini vurgulayan Derbent, şöyle devam etti:

"Eşit haklara sahip olduğumuzu ve onlardan daha önemli olmadığımızı kabul etmeliyiz. Bugün, bazı türlerin sadece fotoğraflarını gösterebiliyoruz çocuklarımıza. Hepsi birden tükendiğinde, sadece fotoğraflarını gösterebileceğimiz bir gün olmayacak. Çünkü o gün biz de tükenmiş olacağız. Doğayı tüketerek varlığını sürdürebileceğini düşünmek, insana özgü, adım adım intihar etme yöntemidir. İşte tam da bu nedenle adı 'Harmoni' olan bu sergide, sizler Afrika doğası ve bölgenin farklı yerlerinde yaşayan insanların portrelerini izlerken, bu uyuma dikkat çekmeyi umuyorum."