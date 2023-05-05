Süryanilerden kutsal sayılan Şırnak'taki Sefine'ye ziyaret

-Burası Hazreti Nuh’un gemisinin indiği yer. Kuran-ı Kerim’de burası kutsal, mübarek bir yer olarak tasvir ediliyor. Kuran-ı Kerim’de 3-4 yer için mübarek tabiri kullanılıyor. Bir tanesi de burası Cudi, Bütün dinler tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Şimdiye kadar pek çok ekibi üniversite olarak buraya getirdik. Son olarak Süryanilerin bir ekibi buraya geldi. Düzenlediğimiz Turabdin Sempozyumu’na katılan akademisyenler buraya geldiler. Onları burada ağırladık. Hazreti Nuh insanlığın ikinci babası olunca bütün insanlar aslında buradan dünyaya yayılmışlardır. Kutsal kitapların teorisi böyle. Onların tezi böyle. Ben de buna inanıyorum. Bütün insanların ata yurdudur. O açıdan ziyaret edilmeye değer bir mekan, bir makam